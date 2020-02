Gaute Grøtta Grav slutter som programleder i «Farmen»

– Dette er en beslutning som jeg har tenkt mye på, sier Gaute Grøtta Grav.

Etter 13 sesonger og over 500 episoder har programleder Gaute Grøtta Grav (40) valgt å slutte som programleder i TV 2-suksessen «Farmen».

Det avslører Se og Hør.

– Etter 16 sesonger med både «Farmen» og «Farmen kjendis» har jeg bestemt meg, jeg slutter med «Farmen» nå, og gleder meg til å jobbe med andre prosjekter, sier han til ukebladet.

Det var i 2001 Grøtta Grav ble aller først kjent for det norske folk etter at han selv deltok i ovennevnte program og vant.

Til TV 2 sier programlederen at han nå kan begynne å jobbe med andre prosjekter, og kan takke ja til tilbud han tidligere har måtte si nei til.

– Dette er en beslutning som jeg har tenkt mye på, og nå som de mest involverte er informert føles det mest av alt befriende for min del, sier programlederen til kanalen, og fortsetter:

– Jeg har allerede fått interessante tilbud om nye prosjekter, både i TV 2 og andre steder. Jeg vil bruke tiden som kommer til å sette kursen videre.

I mars fjor ble det kjent at det er tidligere «Farmen Kjendis»-vinner og freestylekjører Tiril Sjåstad Christiansen (24) som tar over stafettpinnen som programleder for kjendisversjonen av programmet.

Hvem det er som vil ta over jobben som programleder i originalversjonen er fortsatt ukjent.

– Vi i TV 2 vil takke Gaute for å ha vært en veldig viktig programleder i denne suksessen, både foran og bak kamera i alle disse årene. Mye har skjedd siden Gaute dukket opp som deltaker og vant «Farmen» i 2001, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, til TV 2 og legger til:

– Det at Gaute har vært programleder i hele 18 år sammenhengene i et av Norges mest sette realityprogram, må være en form for rekord i seg selv. Nå skal vi finne en verdig programleder som kan ta over fakkelen i Farmen på en god måte.