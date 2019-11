Gaute Grøtta Grav snakker om kjæresten for første gang

Har vært et par i to år. Nå drømmer de om barn.

I 2017 dukket de første ryktene om at programleder Gaute Grøtta Grav (40) og tidligere realitydeltaker Cathrine Montero Moen (29) hadde funnet tonen.

På den tiden hadde Grav og TV-profil og veterinær Silje Hvarnes nettopp gått hver til sitt.

Moen jobbet i 2016 som koordinator for TV 2 under innspillingen av «Farmen», hvor de to altså møttes bak kamera.

Først våren 2019 bekreftet de to forholdet, og nå gir de sitt første intervju sammen. Til Se og hør forteller paret at de ønsker barn.

Cathrine Montero Moen ble kjent for en del nordmenn etter å ha deltatt på «Robinsonekspedisjonen» i 2011. Nettavisens Side2-lesere kåret henne sågar til «Norges mest sexy reality-babe» samme år.

I dag drømmer hun om å stifte familie og bo landing mellom fjellene i Isfjorden, der Gaute Grøtta Grav kommer fra.

– Jeg har alltid drømt om å bo landlig, så jeg ser absolutt for meg det, sier Moen til bladet.