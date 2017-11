Geir Magne er ute av «Farmen»: - Deltakerne var på jakt etter meg allerede fra uke to

Geir Magne mener de andre deltakerne selv må «ta ansvar» for følelsene de sitter med overfor ham.

Søndagens tvekamp mellom Geir Magne Haukås (46) og Kristian Krubel Djupnes (21) ble både spennende og dramatisk, og det var med blod i hendene og tårer i øynene at Geir Magne til slutt måtte innse at slaget var tapt.

- Det føles tungt. Akkurat nå er jeg en slagen mann. Jeg må ha en stund nede i mørket for å krype opp igjen, sa Geir MAgne, som innrømmet at han var veldig skuffet over at han tapte tvekampen.

- Tar for mye plass



Deltakerne var derimot glade for å få Geir Magne ut - og Kristian tilbake på gården. Det overrasket ikke Geir Magne:

- Nei, det er helt i tråd med min oppfattelse. De var på jakt etter meg allerede fra uke to, og når jeg nå ser på TV-bildene så er det ingen tvil om at de hadde et behov for å få meg bort, sier Geir Magne til Nettavisen.

- Hvorfor ble forholdet ditt til de andre deltakerne så problematisk?

- Det er enkelt: Jeg tar altfor mye plass. Jeg har en altfor sterk personlighet, i tillegg til at det er helt åpenbart at det finnes en kløft mellom det jeg bryr meg om og de verdiene de representerer.

TVEKAMPEN mellom Kristian og Geir Magne endte i seier for Kristian. Geir Magne hadde tårer i øynene da han tok farvel med deltakerne, men sier følelsen var todelt.

- Stort sett gått alene



Til tross for at Geir Magne i ettertid sier at det var helt greit å forlate gården når han gjorde, så er han tydelig lei seg etter å ha tapt tvekampen.

- Følelsen da jeg tapte var todelt. På en side var jeg ekstremt fysisk sliten. Av alle deltakerne var det uten tvil jeg som hadde mistet mest musklatur, så jeg var relativt svak. I tillegg hadde de andre deltakerne lyst til å få meg ut, så jeg hadde stort sett gått alene på gården de siste ukene.

Da Geir Magne kom på hotellrommet etter utsendelsen, gråt han en skvett.

- Jeg hadde ett mål med Farmen, og det var å skape debatt og engasjement. Jeg ville få folk til å bli litt interessert i det jeg gjør. Og det fikk jeg til. Så da jeg så meg i speilet på hotellrommet, kom tårene, og jeg sa til meg selv at «Geir Magne, du klarte det».

Geir Magne understreker at han forlot alt som hadde med Farmen å gjøre i 1917, og at han i dag mener det er tid for tilgivelse.

- Jeg lot alt bli liggende igjen i 1917. Alle stridigheter, uenigheter og det som måtte finnes av vonde tanker, de ligger igjen i 1917.

- Har du et godt forhold til de andre deltakerne i dag?

- Jeg har et meget godt forhold til dem, men de har neppe sluttet fred med meg. Men de følelsene de andre deltakerne sitter med overfor meg, må de selv ta ansvar for. Jeg synes de er herlige!

GLEDE: De andre deltakerne uttrykte tydelig glede over å få Kristian tilbake på gården etter tvekampen.

