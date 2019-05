Geir Sundstøl: «Brødløs»

Geir Sundstøl er Norges mest benytta musikant. Årsaken er at han er så forbanna bra - til absolutt alt. De seineste åra har han heldigvis konsentrert seg stadig mer om sin egen musikk også.

Etter å ha bidratt på bokstavelig talt hundrevis av skiver innen alle sjangre, har nå Geir Sundstøl (49) nå gitt oss tre skiver siden 2015, «Furulund», «Langen ro» og nå «Brødløs» - den seineste har henta navnet sitt fra Sundstøls nabolag i hjembyen Halden.

Den eneste føringen Sundstøl ga seg sjøl før han satte i gang med innspillinga av «Brødløs», var at det skulle bli ei trist skive. Trist er nemlig bra i følge Sundstøl! Det har han holdt seg til og du verden så bra det har blitt.

Musikken har han enten skrevet sjøl eller i samarbeid med flere av sine medmusikanter. Unntaket er en genial versjon av David Bowie og Brian Enos «Warszawa» (som er feilskrevet på coveret) kobla med John Coltranes «Alabama». En fantastisk idé og det skulle også vise seg å bli et hinsidig resultat.

Stemninga på dette smykket av et album er mørk, langsom og ja, trist. Samtidig er den så vakker, personlig og totalt unik som vi har blitt bortskjemt med når det gjelder Geir Sundstøls kunstnerskap som ikke kan sammenliknes med noen andres.

Mye av æra må også tildeles Sundstøls håndplukkede reisefølge. Når det er trommeslager og multiinstrumentalist Erland Dahlen, bassist og vokalist Mats Eilertsen, trompeter Nils Petter Molvær, bassist og moogist Jo Berger Myhre og tangentist David Wallumrød - vi snakker a-laget uansett hvilket målbånd vi benytter med andre ord, så vet vi at dette er i de best hender og hjerner. Alle disse kjenner Sundstøl godt og litt derfor ville han også urtfordre både dem og seg sjøl med ei ny stemme. Tablaisten og vokalisten Sanskriti Sheresta, som blant annet har jobba med Jens Christian Bugge Wesseltoft, blei invitert med på ferden og hun har tilført akkurat det ekstra krydderet som trengs for å gjøre «Brødløs» til et stort og tidløst visittkort fra en av våre aller største tonekunstnere.

