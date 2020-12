George Clooney ble akuttinnlagt etter drastisk vektnedgang

Skuespilleren gikk ned tolv kilo for sin nye filmrolle.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

At skuespillere går både opp og ned i vekt for å passe inn i en rolle de har landet, er ikke uvanlig.

Her til lands gikk for eksempel Thomas Gullestad (39) ned 15 kilo på åtte uker for rollen i «Den 12. mann» i 2017, tre kilo mer enn Hollywood-stjernen George Clooney (59) gikk ned før innspilling av sin nyeste film, «The Midnight Sky».

Filmen ble lansert i desember i år, og handler om en kreftsyk astronom som har overlevd en global katastrofe.

Katastrofe ble det nesten også for Clooney selv, som ble akuttinnlagt på sykehus bare få dager før filminnspillingen.

Måtte utsette innspillingen

Det er i et intervju med Mirror at 59-åringen forteller at han ble innlagt med bukspyttkjertelbetennelse.

– Jeg tror jeg prøvde for hardt å gå ned i vekt fort, og jeg tok nok ikke godt nok vare på meg selv, sier Clooney i intervjuet.

Som følge av sykehusoppholdet ble innspillingen utsatt.

– Det tok noen uker å bli bedre, og som regissør er det ikke så lett, ettersom du trenger energi, sier han.

Clooney er nemlig ikke bare skuespiller i filmen, han har også regissert den. Filmen ble for øvrig spilt inn på en isbre i Finland, og 59-åringen legger ikke skjul på at de har jobbet hardt for å få prosjektet i land. Hardere enn noen gang før.

– Dette er større enn alt annet jeg har gjort, og det var like vanskelig som å prøve å samle en flokk med katter, sier han.

Derfor «forsvant hun»

Gwyneth Paltrow (48) har gjort stor suksess som skuespiller, og også vunnet flere priser for sitt arbeid på skjermen.

I de senere årene har hun imidlertid ikke vært like synlig i filmbransjen, og nå forklarer hun hvorfor.

48-åringen har nemlig delvis pensjonert seg som skuespiller, og fokuserer for det meste på arbeidet med Goop - et livsstilsselskap hun selv har både startet opp og driver.

Det er i radioprogrammet «Radio Andy» at Paltrow forteller at hun aldri helt klarte å bli komfortabel med livet som skuespiller, ifølge Fox News. Innen hun ble 26 år gammel følte hun at hun hadde nådd toppen, og innså at hun «egentlig ikke likte å være skuespiller», sier hun i intervjuet.

– Jeg vil ikke være alene på et hotellrom i Budapest i seks uker for å spille inn en film. Det er ikke sånn jeg er, sier hun.

Paltrow påpeker også at hun hadde det tøft i tiden hun var skuespiller på heltid, og at hun kjente på mye press.

– Hvis du da slår sammen de tingene og det faktum at jeg hadde en veldig tøff sjef i mesteparten av min karriere i Miramax... Da skjønte jeg at det ikke var mitt kall, sier hun.

Miramax er for øvrig produksjonsselskapet Harvey Weinstein (68) grunnla og drev. Han sitter for tiden i fengsel, dømt for overgrep. Gwyneth Paltrow spilte i flere Miramax-filmer, blant annet «Shakespeare in Love» – som sikret henne både en Oscar-statuett og en Golden Globe.

Paltrow har dog ikke gitt seg helt i bransjen, og var senest å se i Netflix-serien «The Politician» (2019).

