Vennene kom på middag, og dro hjem én million dollar rikere.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

I et nytt intervju med GQ, forteller skuespiller George Clooney (59) at han i 2014 ga 14 av sine nærmeste venner én million dollar hver, altså ni millioner norske kroner.

Totalt minsket dette Clooneys formue med i overkant av 126 millioner kroner, men disse pengene ville vennene hans uansett ha fått på et tidspunkt, forteller stjernen i intervjuet.

– Hvis jeg blir truffet av en buss, er de alle i testamentet. Så hvorfor i alle dager ventet jeg på å bli truffet av en buss?

– Hjalp meg da jeg trengte hjelp

Rande Gerber (58) er en av de 14 som fikk penger fra skuespilleren. Han har tidligere fortalt at de alle ble invitert på middag, der Clooney ga dem en koffert med kontanter.

Clooney trodde på dette tidspunktet at han aldri forventet å stifte en familie, og at han derfor ønsket å dele formuen med vennene sine. I dag er han som kjent gift med Amal Clooney (42), og sammen har paret tvillingene Ella og Alexander (3).

– Jeg tenkte: Det jeg har er disse vennene som alle, over en periode på 35 år, har hjulpet meg på en eller annen måte. Jeg har sovet på sofaene deres når jeg selv har vært blakk, de har lånt meg penger, de hjalp meg da jeg trengte hjelp. Og jeg har hjulpet dem... Så jeg tenkte at uten dem ville jeg ikke hatt noe, forteller Clooney om bakgrunnen for pengegavene.

George Clooney ser imidlertid ikke ut til å ha merket noe særlig til at pengene forsvant ut av kontoen. Han har i mange år vært å finne på Forbes liste over de best betalte skuespillerne, og tronet på toppen av listen i 2018 da han på bare ett år hadde tjent 239 millioner dollar, i overkant av to milliarder norske kroner.

Verdens mest sexy mann

Hvert år kårer People verdens mest sexy mann, og i år gikk skuespiller Michael B. Jordan (33) av med seieren.

– Det er en kul følelse. Du vet, alle har alltid tullet med det, og sagt: Mike, dette er den ene tingen du aldri kommer til å vinne. Men det er en bra klubb å være medlem av, sier han til kjendisnettstedet.

I tillegg til flere store roller, blant annet i «Black Panther», er 33-åringen aktiv i samfunnsdebatter. Produksjonsselskapet hans, Outlier Society Productions, var først ute med å kreve mangfold blant skuespillere og crew, og Jordan har også vært aktiv i Black Lives Matter-bevegelsen.

– Det er en tid og et sted for alt. Jeg har valgt mine øyeblikk for å gjøre mest mulig endring. Vi kan alle gjøre noe, stort eller smått, for å gjøre verden til et sted vi vil være, forteller han om engasjementet.

I fjor vant John Legend (41) samme pris, og året før var det Idris Elba (48) som ble kåret til verdens mest sexy mann.

TV-stjerne døde brått

Bare elleve år gammel deltok Ben Watkins (14) i det amerikanske TV-programmet «Masterchef Junior», der han raskt ble en favoritt blant seerne.

Mandag gikk han bort, 14 år gammel. Han døde av kreft, skriver The Chicago Tribune.

Tidligere i år satte familien hans opp en GoFundMe-side, der det står at han hadde blitt diagnostisert med en svært sjelden krefttype.

I en uttalelse skriver Watkins onkel, Anthony Edwards, at de alle hadde håpet på et bedre utfall.

«Men Bens lunger kunne ikke lenger gi ham luften han trengte for å puste. Vi er helt knust», heter det i uttalelsen.

Stjernekokk Gordon Ramsay (54), som leder «Masterchef Junior», er blant dem som uttrykker sin sorg i sosiale medier. På Twitter skriver kokken blant annet følgende:

«Ben, du var en utrolig talentfull kokk og en enda sterkere ung mann. Ditt unge liv hadde så mange utfordringer, men du holdt alltid ut. Sender all min kjærlighet til Ben Watkins familie».

