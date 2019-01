Georgia (14) har downs, men er signert av fem modellbyråer

Nå har Georgia Furland allerede skaffet seg over 50 000 følgere på Instagram.

Rubia Traebert (44) fra Brasil postet et bilde av datteren med downs syndrom på Facebook, men kunne aldri forutsett den vanvittige responsen som kom etterpå.

Datteren, som heter Georgia Furland (14), fikk raskt godt over 1000 reaksjoner på innlegget, og ikke lenge etterpå ble hun signert av en rekke modellbyråer.

- Ingenting er umulig

Den unge modellen har allerede skaffet seg en hel rekke beundrere, og kan nå skilte med 50 000 følgere på Instagram. I Brasil har hun blitt signert av fem modellbyråer, og hun har allerede deltatt i reklamekampanjer for flere profilerte merkevarer, melder Daily Mail.

- Venner og familie forteller oss at vi er to krigere, og at vi går foran som et godt eksempel for alle andre mødre og barn som har spesielle behov, forteller Rubia til den britiske avisa.

INGEN HINDRING: Georgia Furland har downs, men likevel en drøm om å være modell, skuespiller og sanger. Nå er hun allerede signert av fem modellbyråer, og har over 50 000 følgere på Instagram. Foto: @Georgiafurland.oficial / Instagram

Videre råder hun andre med spesielle behov om å aldri gi opp.

- Kjemp videre for det du drømmer om. Ingenting er umulig, om du bare vil det nok. Du må kjempe for å gjøre drømmene til virkelighet, sier hun.

Negative tilbakemeldinger

Alle tilbakemeldingene etter suksessen til datteren har imidlertid ikke vært positive. Rubia tar det ganske hardt når folk sier at suksessen til datteren kun skyldes det blonde håret og de blå øynene.

- Georgia er et veldig snilt barn, og hun har mange talenter. Det er grunnen til at hun har kommet så langt, sier moren.

I oppveksten var Georgia nødt til å bytte skole flere ganger. Hun syntes det var vanskelig å finne seg til rette, spesielt ettersom jentene på hennes alder ikke hadde tålmodighet til å tilrettelegge lek og samtaler til hennes spesielle behov.

Det sosiale livet til Georgia har imidlertid bedret seg etter at hun begynte å jobbe som modell.

- Etter at hun begynte å få oppmerksomhet i media, så har flere jenter rundt henne begynt å spørre henne om karrieren hennes, og det hun driver med. Modellkarrieren har virkelig hjulpet selvtilliten hennes, sier hun.

Moren forteller også at datterens største drøm er å bli skuespiller eller sanger. Derfor har familien investert i sangtimer og teaterkurs for henne.

- Man vet aldri hva fremtiden bringer, sier moren.