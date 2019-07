Gigi Hadid ble saksøkt for eget Instagrambilde. Nå kan hun gå lettsinnet ut av rettssalen

- Vi er glade for at retten valgte å droppe denne merittløse saken, skriver supermodellens advokat.

I oktober i fjor la supermodellen Gigi Hadid (24) ut et bilde av seg selv på sin Instagramprofil, tatt av en paparazzifotograf.

Bildet fikk imidlertid ikke ligge lenge før supermodellen så seg nødt til å slette det, etter at hennes management hadde fått tilsendt et søksmål fra bildebyrået.

Hendelsen fikk mye oppmerksomhet i internasjonale medier, der blant andre Hadid selv gikk hardt ut på Instagram.

- I går fikk jeg høre fra managementet mitt at jeg blir saksøkt for mitt seneste (nå slettede) Instagraminnlegg. Bilde er tatt av en paparazzifotograf og er et bilde av meg på gata. (..) Disse menneskene tjener penger på oss hver dag, og LOVLIG følger etter oss hver eneste dag, skrev 24-åringen blant annet i den lange tiraden med.

Vant i retten

Nå ser det imidlertid ut til Hadid er den som ler sist - og best - i denne bildefeiden. Ifølge Fox News har retten nå bestemt seg for å droppe saken.

Bakgrunnen er fordi det viser seg at bildebyrået saksøkte på ren bløff. I rettsdokumentene, som nyhetsnettstedet har fått innsyn i, kommer det frem at bildebyrået selv ikke hadde opphavsretten på bildet da Hadid ble saksøkt.

Dommer Pamela Chen avklarte dermed at søksmålet var grunnløst, da byrået kun hadde søkt om opphavsretten og ikke formelt blitt tildelt retten til bildet på det tidspunktet de saksøkte Hadid.

Jubler

I rettsdokumentet kommer det videre frem at Hadids advokater er svært fornøyde med rettens beslutning.

- Vi er glade for at retten bevilget vårt ønske om å droppe denne merittløse saken, skal advokat John Quinn uttalt i retten.

- Rettens avgjørelse vitner om at de vurderte saken som et forsøk på å få Hadid til å inngå forlik, uten å ta hensyn til de grunnleggende kravene i loven om opphavsrett, heter det videre i Quinns uttalelser i retten.

ETTERTRAKTET: Gigi Hadid er en svært ettertraktet modell. Her går hun på catwalken for det kjente motehuset Versace tidligere i sommer. Foto: NTB Scanpix

- Vil endre reglene

Gigi Hadid er ikke alene om å oppleve å bli saksøkt på bakgrunn av delte bilder av seg selv.

Også realitystjernen Khloé Kardashian har vært gjennom en liknende runde, og tapt i retten. Søsteren hennes Kim Kardashian har tidligere uttalt at hun bevisst kun bruker sine egne bilder på Instagram, for å nettopp slippe å unngå at paparazzibyråene kommer etter henne.

Ifølge The Verge vil Gigi Hadid forsøke å endre reglene på bruk av bilder av seg selv, tatt av paparazzifotografer.

Hun mener nemlig at så lenge man smiler, poserer og viser at man er villig til å bli tatt bilde av, bør man også få retten til å bruke det selv.

Hvor langt Hadid er kommet i forsøket på å endre reglene, er uvisst.