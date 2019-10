Gigi Hadid kan være hacket – lover bort nakenbilder på Snapchat

Snapchat-kontoen til modellen Gigi Hadid kan være hacket.

Få dager etter at nakenbilder av artist og skuespiller Demi Lovato ble publisert på Snapchat, kan det se ut til at nok en kjendis er hacket.

Flere brukere på Twitter varsler nå supermodell Gigi Hadid om at hun kan være utsatt for datasnoker etter flere merkelige oppdateringer på Snapchat-profilen hennes.

Ifølge nettsiden Inquisitr er ordlyden i meldingene tilsvarende Lovatos før hennes private bilder ble lekket. Blant annet skal Hadids følgere ha blitt lovet nakenbilder dersom de sveipet opp og logget seg på en server knyttet til chattetjenesten Discord.

Les også: (+) Jennifer Aniston om toppløsbilde: - Bare støtende om du synes bryster i seg selv er støtende

Brukere på Twitter advarer modellen Gigi Hadid om at hun kan være hacket. Foto: Skjermbilde (Twitter)

Ingen kommentar

Discord er et nettsamfunn og en plattform hvor særlig gamere chatter med hverandre. Ifølge Wikipedia hadde programvaren i midten av 2019 mer enn 250 millioner brukere.

Tjenesten har fått kritikk fordi den tillater anonyme brukere, og har blitt et samlingssted for høyreekstreme grupperinger. New York Times skriver at Discord ble brukt i forbindelse med planleggingen av demonstrasjonene i Charlottesville i 2018.

Snapchat-posten på Gigi Hadids profil skal ha ligget ute i om lag en time før den ble fjernet. Modellens profil er fremdeles aktiv.

Gigi Hadid har så langt ikke kommentert hendelsen, og det er uklart om det faktisk har blitt publisert private bilder av modellen. Hun har også om lag 50 millioner følgere på bildetjenesten Instagram.

Gigi Hadid er en av undertøyskjeden Victoria's Secrets mest profilerte modeller. Foto: TIMOTHY A. CLARY (AFP / NTB Scanpix)

Private bilder på avveie

Dette er langt fra første gang kvinnelige kjendiser blir utsatt for hacking og opplever at private bilder kommer på avveie.

I 2014 ble en samling på nærmere 500 private og intime bilder, de fleste av kvinnelige kjendiser, publisert på forumet 4chan. Nakenbildene ble raskt spredt til andre forum og bildenettsider som Reddit og Imgur.

Mange av kjendisene som ble hacket hadde latt seg lure av hackere som brukte phishing-metoder hvor de sendte e-poster som så ut til å være blant annet fra Apple og som oppfordret mottakerne til å gi fra seg brukernavn og passord.

Les også: Bella Thorne hylles for sexfilm: – Bryter tabu

Bella Thorne ble frastjålet private bilder, og valgte å selv publisere bildene for å kontrollen tilbake fra hackeren. Foto: Taylor Jewell (Invision / AP / NTB Scanpix)

Kom hackeren i forkjøpet

Nylig ble også skuespiller Bella Thorne (21) frastjålet private og intime bilder. Thorne gikk til det drastiske valget å selv publisere nakenbilder på Twitter for å ta kontrollen tilbake fra hackeren, et grep danske Emma Holten regnes for å være blant de første som gjorde da hun ble utsatt for hevnporno i slutten av tenårene.

I Norge opplevde håndballspilleren Nora Mørk marerittet i 2018 da flere private bilder ble spredt på nett. Om lag 20 personer ble anmeldt i saken for å ha bidratt til spredning av bildene.

Kilder: LA Times, Inquisitr