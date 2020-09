Gikk fra hverandre etter «Luksusfellen»-besøk: – Kommer ikke til å se på

«Luksusfellen» er tilbake, men det er ikke alt ekspertene kan redde.

I onsdagens premiere på «Luksusfellen» på TV3 får vi møte ekteparet Veronika Bakkerud og Alexander Nilsen.

Mens Bakkeruds økonomiske problemer i hovedsak startet etter et samlivsbrudd for om lag tre år siden, har Nilsen helt siden han flyttet hjemmefra gjort store kjøp på kreditt og avbetaling. Med tiden har bunken med regninger bare vokst.

Nilsen har en gjeld på 909 911 kroner, mens Bakkerud sitter på ubetalte regninger fra nettshopping på over 200 000 kroner. Totalt skylder hun 796 763 kroner, og til sammen sitter ekteparet dermed med en gjeld på 1,7 millioner kroner.

Veronika Bakkerud og Alexander Nilsen trenger sårt hjelp fra ekspertene for å rydde opp i økonomien. Foto: TV3

Hjelpen fra «Luksusfellen»-ekspertene Cecilie Lynum og Lene Drange er med andre ord helt nødvendig for ekteparet.

– Veldig mye penger



Da «Luksusfellen» kom på besøk for å rydde opp i økonomien til Bakkerud og Nilsen i fjor høst, hadde de vært sammen i fire måneder. Tre uker før hadde de giftet seg.

Med andre ord var gjelden de begge hadde opparbeidet seg noe de tok med seg inn det relativt ferske i forholdet.

Dermed var det også ulike ting de brukte penger på, og for Bakkeruds del har det blant annet gått mye penger til shopping, solarium, vipper og negler de siste årene. I tillegg har Bakkerud en forkjærlighet for energidrikken RedBull.

Faktisk er hun så glad i RedBull at hun har tatovert en boks på kroppen med teksten «till death» – til døden.

Det er ikke tvil om at Veronika Bakkerud er glad i RedBull. Foto: TV3

Til Nettavisen forteller Bakkerud at hun var klar over at hun hadde mye gjeld, men at hun likevel ble overrasket da de nøyaktige tallene ble presentert av ekspertene i programmet.

– Min egen gjeld var jeg klar over, og jeg visste omtrent hvor mye det var. Men det var jo et sjokk, for det er veldig mye penger når man ser det svart på hvitt, sier hun til Nettavisen.

Bakkerud forklarer at hun allerede hadde prøvd å få økonomisk hjelp gjennom staten, men at et avslag førte til at hun omsider måtte ty til «Luksusfellen» og TV3 for bistand.

Gikk fra hverandre



Bakkerud har imidlertid ingen planer om å se morgendagens «Luksusfellen»-premiere på tv.

Kort tid etter innspillingen gikk nemlig Bakkerud og Nilsen fra hverandre, og i dag er de ikke lenger et par.

– Jeg kommer ikke til å se på. Alex og jeg er ikke sammen lenger, så det blir til at det er en del jeg vil spole over og ikke se på nytt, sier hun, og påpeker at deltakelsen i «Luksusfellen» ikke er årsaken til at de ikke lenger er et par.

– Vi hadde allerede problemer før «Luksusfellen», og gikk fra hverandre noen uker etter.

I dag bor Bakkerud og datteren fortsatt i leiligheten de tidligere delte med Nilsen, mens han har flyttet ut. Flere ting har altså endret seg, og det har også RedBull-forbruket gjort.

– Nå drikker jeg bare én boks på søndager, sier Bakkerud.

Aldri sett liknende



Alexander Nilsen har også mye gjeld. Det som overrasker ekspertene mest er et forbrukslån med 30 års nedbetalingstid, samt det faktum at moren hans støtter ham økonomisk i form av at hun er kausjonist og gir ham penger.

Dersom ovennevnte forbrukslån ikke betales ned, vil dermed kreditorene potensielt gå etter moren hans.

I «Luksusfellen» har ekspertene aldri sett noe liknende.

«Luksusfellen»-ekspertene er i sjokk over Nilsens nedbetalingstid på et forbrukslån. Ifølge Lene Drange er en slik løsning svært farlig for økonomien. Foto: TV3

– Du betaler deg helt igjen på et sånt type lån. Det er livsfarlig, for med en gang du slutter å betale går de etter alt du eier, sier økonomisk rådgiver Lene Drange til Nettavisen.

Hun påpeker imidlertid at det over nyttår kom nye retningslinjer som gjør at det ikke lenger er mulig å ta ut et forbrukslån på den størrelsen med så lang nedbetalingstid.

Må stenge «mammabanken»



I tillegg til å ha moren som kausjonist på lånet får Nilsen også penger fra henne hvis han trenger det. Dette får han streng beskjed fra «Luksusfellen»-ekspertene om å umiddelbart slutte med. «Mammabanken» må stenges ned.

Alexander Nilsen må ringe moren og kutte utbetalingene han får fra henne hver måned. Foto: TV3

– Jeg skjønner at det er en ekstrem situasjon og en krise, og i dette tilfellet har moren i beste mening prøvd å hjelpe. Men det er dramatisk hvis det går utover en tredjepart, fastslår Drange, og forklarer hvorfor Nilsen må kutte disse båndene:

– Det er økonomisk opplæring vi driver med. Man må rydde opp selv og stå på egne ben. Skal man virkelig lære må det løses på egen hånd. Det er Alexanders problem, ikke morens.

Det har foreløpig ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar fra Alexander Nilsen til denne saken.

Hvordan det går med Veronika Bakkerud og Alexander Nilsens økonomi kan du se på TV3 onsdag klokken 20.30.