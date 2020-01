Gikk konkurs for 15 år siden – nå gjør MG lavpris-comeback i Norge

Salget er straks i gang.

Nytt år betyr også nye bilmerker i Norge. Ett av dem er MG som nå gjør comeback i det norske markedet.

Det skjer 15 år etter at MG og eierselskapet Rover gikk konkurs og forsvant fra markedet.

Mye har skjedd siden da, også hos MG som ganske raskt etter konkursen havnet i kinesiske hender.

Det er derfor et «nytt» MG som nå gjør comeback. Og de gjør det også med biltypen som virkelig har gått sin seiersgang her hjemme de siste årene: Nemlig elbil.

ZS EV heter modellen som skal dra i gang den nye MG-satsingen i Norge. Her snakker vi crossover med rekkevidde på 263 kilometer og en startpris som virkelig kan bli tøff for konkurrentene: 229.990 kroner. Topputgaven Luxury blir din for 249.900 kroner.

Ulikt de øvrige kinesiske bilmerkene som nå er på vei til Norge, har altså MG et kjent navn, og en lang historikk. Den siste har imidlertid ikke så ofte vært noen dans på roser.

«If you can't beat them ...»

MG-historien går helt tilbake til 1920-årene. Storhetstiden var på 50-, 60- og 70-tallet. Særlig MGB er for mange definisjonen på klassisk, engelsk roadster.

Etter hvert ble tradisjonsrike merker som MG, Austin, Morris og Triumph innlemmet under Rover-paraplyen. Britisk bilindustri slet allerede før japanerne for alvor begynte å ta markedsandeler i Europa, og utover på 70- og 80-tallet var kampen bare tøffere og tøffere.

Rover svarte på det ved å følge et velkjent ordtak: «If you can't beat them, join them»! I praksis ved å inngå nært samarbeid med Honda, der eksisterende Honda-modeller fikk nye logoer og en litt annerledes staffasje for å gjøre dem «britiske».

Denne MG-klassikeren fikk vi stifte nærmere bekjentskap med da vi var på presentasjonen av nye ZS EV tidligere i høst. Foto: (Broom)

Kjøpt opp av BMW

Det fungerte faktisk ganske godt. Litt treverk her og litt mykt skinn der, gjorde at Rover-modellene skilte seg fra de mer folkelige bilmodellene på markedet. Det ble lagt merke til også av konkurrentene, og i 1994 skjedde det noe som gjorde at mange trodde at Rovers framtid virkelig var lys.

Da kom nemlig BMW på banen og kjøpte hele selskapet, inkludert MG; Land Rover, Mini, Triumph og Austin Healey.

Hos BMW var man overbevist om at framtiden var å stå på flere bein, og ha flere merkevarer under samme paraply. Det skulle vise seg å bli en svært kostbar overbevisning.

Ikke bare idyll

Det er ikke til å stikke under en stol at det er kulturforskjeller mellom Tyskland og Storbritannia. Det gjelder også måten å utvikle og bygge biler på. Etter overtagelsen av Rover, var BMW svært bevisste på at engelskmennene skulle få stor grad av selvstyre. De skulle ikke overkjøres fra München, men få få lov til å rendyrke det de var gode på.

BMW tilførte selskapet det de trengte av ressurser, og investerte betydelige beløp i den første nye Roveren, den retro-stylede 75 som etter hvert fikk søstermodellen MG ZT.

Det gikk imidlertid ikke lang tid før ryktene begynte å komme om at alt ikke var like idyllisk i dette «samarbeidet». Om Rover-delegasjoner som fløy over til Tyskland, ble enige med sine tyske eiere som hvordan ting skulle gjøres – og så fløy hjem til England og gjorde det stikk motsatte.

Stasjonsvogn kunne satt virkelig fart i 75-salget, men kom nok for sent på markedet. Dette er for øvrig modellene etter at de fikk en facelift.

Gammeldagse biler

Til slutt satte BMW-styret ned foten. De tok kontrollen og satte inn sine egne folk i de viktige posisjonene. Men da var det nok allerede for sent. Rover 75 fikk gode kritikker, men oppnådde aldri salgsmålene selskapet hadde for den.

Troen på at de skulle lykkes med Rover, ble stadig mindre hos BMW. Det førte igjen til at de kuttet investeringene. Bortsett fra 75, var modellutvalget til Rover gammeldags, og det var altfor tynt. Modellene var også i mange tilfeller overpriset.

Rover mente selv de solgte premiumbiler, markedet var tydeligvis av en annen mening.

Solid medgift

I 2000 var det så slutt. BMW beholdt Mini, de solgte Land Rover til Ford, og MG Rover havnet igjen på britiske hender.

Denne gangen hos en konsortium som interessant nok kalte seg Phoenix. De kjøpte selskapet for 10 pund, samtidig som de fikk med seg en betydelig «medgift». I BMWs siste hele eierår skal Rover ha tapt rundt 800 millioner kroner. Nå fikk de nye eierne med seg over 400 millioner kroner, for å ta over selskapet.

Mye penger, men langtfra nok til å kunne snu selskapet. Her var det klart at nye eiere eller samarbeidspartnere med frisk – og stor – kapital ville være helt nødvendig om Rover skulle overleve.

Roveren nektet å starte da kjøperen kom for å hente den

Lang seigpining

I 2000 kom stasjonsvognutgaven av 75. En bil som fikk mye positiv kritikk, men som strengt tatt kom for sent.

MG fikk etter hvert søstermodeller til flere av Rovers biler. Med litt tøffere styling og en dose MG-særpreg, men det ble for lite og for puslete til å gjøre inntrykk på større kjøpegrupper.

De siste årene av MG Rovers historie var i praksis en eneste lang seigpining, ikke ulikt det vi opplevde med Saab noen år senere.

Den gamle tiden møter den nye. MG spiller på røttene sine når de nå går i gang med en større Europa-lansering. Foto: (Broom)

Skal selge 2.000 biler neste år

15. april 2005 var kassen bunnskrapt, og eierne så ingen andre alternativer enn å slå selskapet konkurs. 6.000 ansatte mistet jobben, en æra var over innenfor britisk bilindustri.

Konkursboet forsvant til Kina, der MG ble plukket opp av bilgiganten SAIC. De står nå bak en større satsing på merket i Europa. MG har vært i Storbritannia og Irland flere år allerede, nå står flere land for tur. Blant dem altså Norge.

Og den nye norske importøren har absolutt ambisiøse mål. I år planlegger de å selge ikke mindre enn 2.000 biler. Klarer de det, vil MG gå fra null – til å kunne bli et av de 20 mest solgte bilmerkene her hjemme. Det vil i så fall være en imponerende prestasjon.

Helt på tampen: Dette er sedanen MG ZT.

Vil selge til entusiast

Salget starter nå i januar. Før det er bruktmarkedet stedet hvis du vil ha MG . Her ligger det nå en liten håndfull biler til salgs. Her snakker vi klassisk MG-er, men med ett unntak: En 2005-modell ZT Sedan.

Her snakker vi altså en bil fra det siste året MG Rover var i live. Den bygger på Rover 75, men ser flere hakk tøffere ut, blant annet med en ganske aggressiv front. Bilen er ganske bra utstyrt til 2005-modell å være og har ikke rullet mer enn 108.000 kilometer. Prisantydning er såvidt over 40.000 kroner.

«Noen skavanker» opplyser selger som håper bilen skal havne hos en entusiast. Det gjør vi også, dette er en bil som har potensiale for å bli en fremtidig klassiker.

Og snart får den altså selskap av en rekke nye biler med MG-logo i grillen...

