Gikk med brystimplantater i rumpa i fire år: – Klarer ikke sitte

– Jeg er flau, men mest av alt sint, sier Sophie Elise Isachsen.

Torsdag kveld la toppblogger Sophie Elise Isachsen (24) ut et lengre innlegg på Instagram med en oppdatering om den omfattende rumpeoperasjonen hun for kort tid siden har vært gjennom.

Slik åpner hun innlegget:

– Jeg opererte meg forrige uke. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si dette, så jeg bare sier det: Det viser seg at jeg har gått med brystimplantater i rumpa siden operasjonen jeg hadde i Tyrkia for fire år siden, skriver hun, og fortsetter:

– Det er ikke bare galskap, det er også ekstremt farlig. Jeg kan ikke en gang forestille meg hvor mange unge jenter som har det samme uten å vite om det. Jeg er flau, men mest av alt er jeg sint for hvordan de driver businessen sin.

Veldig smertefullt

Videre skriver Isachsen at hun er glad for at hun fant ut av det, og at alt står bra til etter operasjonen.

– Jeg føler meg fin, men det er ekstremt vondt og rart. Men endelig trenger jeg ikke å bekymre meg noe mer, skriver hun.

På bloggen har 24-åringen skrevet et enda mer utfyllende innlegg til leserne sine, der hun blant annet understreker at dette ikke er noe hun gjør for oppmerksomheten.

Sist Isachsen delte om sin planlagte rumpeoperasjon, og sin tidligere mislykkede operasjon i Tyrkia, fikk hun internasjonal oppmerksomhet fra nettsteder som blant andre Daily Mail. Ifølge Isachsen er det altså ikke den type oppmerksomhet hun er ute etter.

– Klarer ikke sitte

– Så klart er det noen som påstår at jeg gjør dette for oppmerksomhet, men tro meg – jeg synes dette er problematisk å dele. Hvem vil innrømme at man har gått rundt med silikonpupp-implantater i rumpa? spør hun retorisk.

Videre skriver 24-åringen at hun gruer seg til flyturen hjem fordi hun ikke klarer å sitte mer enn femten minutter av gangen – noe fansen har blitt svært nysgjerrige på.

På historiefunksjonen på sin Instagramkonto svarer hun fansen enda mer grundig om «sitteproblemene» hun har fått etter operasjonen.

– Til alle dere som spør meg om jeg klarte å sitte på flyet: Svaret er nei. Jeg klarte bare å sitte under avgang og landing. Det var de lengste elleve timene i mitt liv, skriver hun.

Hun skriver også at hun har problemer med å ligge og slappe av:

– Dette er slik jeg legger meg ned. Det er som en treningsøkt, skriver hun.

Åpen om angeren

Allerede i august 2019 luftet Isachsen tanken om å fjerne silikonen hun tok i rumpa for fire år siden. Det gjorde hun i podkasten «Status», som hun har sammen med venninnen Fetisha Williams, og erkjente at resultatet av silikonen hun tok i rumpa ikke stod til forventingene.

To måneder senere så det ut til at de løse tankene ble virkelighet. På bloggen i oktober delte hun åpent og ærlig om det hun selv omtaler som en operasjon i Tyrkia hun «ikke anbefaler noen».

Da fortalte hun at hun skulle til Los Angeles i desember for å fjerne implantatene i rumpa. Bloggeren hadde på det tidspunktet allerede hatt en konsultasjon med klinikken, noe som ifølge henne ikke virket særlig lovende.

«Jeg hadde konsultasjon med han her om dagen, for første gang over Skype og med ordentlige bilder av meg, og han sa som følger: jobben som har blitt gjort på rumpa mi er såpass dårlig utført at om han fjerner den, kommer jeg til å få en forferdelig stygg rumpe uten noe eget fettvev (det har blitt slipt bort), den kommer til å henge og jeg kommer ikke til å kunne trene den opp igjen. Det kommer til å være overflødig hud, og om jeg skal “heise” huden vil det gi meg et forferdelig stygt arr som ikke er nødvendig. De har operert rumpa mi i Tyrkia, på samme måte som man opererer pupper», skrev Isachsen på bloggen den gang.

Ifølge Isachsen vil det være umulig å få rumpa til å se helt naturlig ut, men etter turen til Los Angeles vil den bli redusert, og «bli mer estetisk riktig, ifølge Isachsen.



Sophie Elise Isachsen har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.