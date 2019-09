Gikk på anabole steroider i åtte år: – På innsiden var jeg hjemsøkt av en følelse av å aldri være bra nok

Nitten år og livredd tok han sin første sprøyte med anabole steroider. Det tok åtte år før han sluttet, og da var lista over alle han hadde såret på veien både lang og vond.

– Jeg kunne jobbe atten–nitten timer i døgnet uten å bli sliten. Trente minst tre timer hver eneste dag. Spiste åtte nøye planlagte måltider. Brukte mange tusen kroner i måneden på steroider, mat og flere gym-medlemskap.

– Og nye klær. For de vokser man raskt ut av!

Mannen smiler trist når han beskriver det som var hverdagen hans nesten hele 20-årene. Han hadde knapt fylt 19 år da han tok sin første sprøyte med anabole steroider.

I en mørk BMW satte en kompis fra «gymmen» en sprøyte i skuldra hans. Selv var han livredd, men visste å holde frykten skjult. Noen dager senere satte han neste sprøyte på badet hjemme.

«Sett den rett etter du har dusja, for da er musklene varme og det går inn som smør,» hadde treningskompisene sagt. Det var feil. Ingenting gikk inn som smør. 19-åringen var gjennomsvett og redd, men sprøyta gikk inn.

Han skulle bli større. Sterkere. Mer definert.

Og når du kjører i deg seks ganger så mye testosteron som det kroppen produserer, er det klart du får resultater. Men det var ikke bare armene som ble større.

Egoet vokste i takt med musklene.

– Jeg ble selvopptatt, arrogant og veldig opptatt av meg selv. Utad virket jeg selvsikker, arrogant og ekkel, men på innsiden var jeg hjemsøkt av følelsen av å ikke være bra nok. Og den følelsen blir bare forsterket når du går på steroider.

Hvor mange bruker anabole steroider?

Mannen er i slutten av 20-årene, og kommer fra Østlandet. Han ønsker ikke å stå frem med navn eller bilde. Som så mange andre i samme situasjon, skammer han seg over å ha brukt anabole steroider.

Jeg skammer meg fordi jeg har juksa. Jeg har tatt noe for å bli større, sterkere og få finere kropp.

– Når du i tillegg begynner så tidlig som meg og holder på i hele åtte år, så vet man til slutt knapt hvem man er. Jeg har vært en annen nesten hele 20-årene, og det merker jeg konsekvensene av i dag.

Spørreundersøkelser gjort de siste 25 årene, viser at 2–3 prosent av norske ungdommer har prøvd anabole steroider. Men undersøkelsene tar kun for seg unge mennesker og ekspertene tror at det virkelige antallet er langt høyere.

– Hvis vi ser på gjennomsnittet for førstegangsbruk, ligger det tidlig i 20-årene. Men spennet er stort, noen begynner når de er tolv, mens andre setter sin første sprøyte godt opp i 40-årene, sier Christine Wisløff.

Wisløff er utdannet sykepleier med spesialisering innen psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet. Hun leder «Steroideprosjektet», et nasjonalt prosjekt med hovedmål om at brukere av anabole steroider med helseproblemer og deres pårørende skal få kunnskapsbasert og god behandling.

– Bruken av anabole steroider er enormt tabubelagt. Den største utfordringen i Steroideprosjektet har vært å opprette kontakt med brukerne. De vil ikke innrømme at de har brukt anabole steroider og skammer seg veldig.

PROSJEKTLEDER: Christine Wisløff har ledet Steroideprosjektet ved Oslo Universitetssykehus siden 2014. Foto: Kjersti Westeng (Mediehuset Nettavisen)

Mannen kjenner til mange som bruker anabole steroider, også mennesker du aldri ville sett for deg at setter en sprøyte på badet hjemme. Bruken begrenser seg på ingen måte til «bolere» i singlet på kjellergym, mener han.

– Så du tror det er mange som bruker anabole steroider i dag?

– Tror? Jeg vet. De er overalt. Det er kjempevanlig. Bare sjekk søppelkassene på treningsstudioet ditt, der vedder jeg på at du finner sprøytespisser.

Fakta Mulige bivirkninger av anabole steroider ↓ Fysiske: Brystutvikling

Leverskade

Ubalanse i hormonsystemet

Impotens

Smerter i ledd og muskulatur

Nyreskade

Høyt blodtrykk og hjertesykdom Spesielt for kvinner: Økt hårvekst

Menstruasjonsforstyrrelser

Redusert bryststørrelse

Forstørret klitoris

Dypere stemme Psykiske: Kort lunte/aggresjon

Søvnforstyrrelse

Depresjon

Mani

Paranoiditet

Humørsvingninger

Psykose

Angst

Økt sjalusi Kilde: Steroideprosjektet

Begynte med tabletter fra Sverige

Som tenåring var han aktiv i idrett, og mens lagkompisene hans hadde en mer synlig effekt av styrketreningen, slet han med å legge på seg.

– Jeg hadde dårlig selvbilde, og fokuserte veldig mye på kropp. Jeg følte meg liten og tynn, forteller han.

Da en kompis tipset om tabletter fra Sverige, som kunne hjelpe ham med muskelveksten, takket han ja.

Tablettene het Havoc, og kunne kjøpes lovlig i Sverige. I Norge var de forbudt. Tablettene inneholder prohormoner som blir omdannet til testosteron i kroppen, og fungerer med samme virkning – og bivirkninger – som anabole steroider.

– Jeg la på meg 13 kilo i muskelmasse på tre måneder. Så de fungerte, for å si det sånn.

«Du kan bare ta én kur»

Problemet med å omtale anabole steroider, er nettopp dette.

For det er ingen tvil om at anabole steroider gir muskelvekst. Det kommer man ikke utenom, og frykten ved omtale er derfor at man skal inspirere til bruk, i stedet for å advare.

Googler du anabole steroider av nysgjerrighet, blir nysgjerrigheten ofte større. Det finnes nemlig et hav av forum hvor folk normaliserer anabole steroider og mener det ikke er så farlig.

For du kan «bare ta én kur», ikke sant? Bli litt større, litt sterkere, litt mer definert. Og så kan du jo bare fortsette treningen – uten steroider, men med et litt bedre utgangspunkt.

Men greier du å slutte etter én kur? Hva gjør du neste gang treningen stagnerer, tar du en ny kur da? Og, ikke minst, vet du helt sikkert at én kur ikke er farlig for deg?

Svaret er nei.

– Du aner ingenting om din genetiske sårbarhet når det kommer til avhengighet. I tillegg vet du ingenting om hvordan kroppen din vil reagere. Noen kan gå på anabole steroider i tyve år og klare seg greit, mens andre vil få problemer etter bare én kur, sier Christine Wisløff.

Fakta Vil du slutte med anabole steroider? Her kan du få hjelp ↓ - Ta kontakt for en informasjonssamtale om behandling Du trenger ikke henvisning. Tilbudet er gratis, og det blir ikke opprettet en journal. Du får avtale raskt. Ønsker du behandling videre, får du veiledning til det. Kontaktinfo: E-post: steroider@ous-hf.no Telefon og SMS: 469 59 791 - Behandlingstilbud Ta kontakt med fastlege eller annet helsepersonell som kan henvise deg videre til behandling. Et behandlingstilbud kan avtales når henvisningen er mottatt. Et mulig behandlingstilbud kan omfatte utredning, kartlegging, behandlende samtaler og helseundersøkelser. Kilde: Steroideprosjektet. Les mer på Steroidelab: https://www.steroidelab.no

– Ble god på å være utro

Etter en stund, avtok effekten av tablettkuren fra Sverige for 19-åringen. Men kompisene på treningsstudioet, visste råd.

– I starten var jeg livredd for å bli tatt. Men etter hvert ble det å sette sprøyta med anabole steroider en del av hverdagen.

De umiddelbare konsekvensene, var positive – i alle fall utad: Muskelvekst, lav fettprosent og definert kropp.

Han sluttet på idrettslaget i frykt for dopingtester, men han hadde jo heldigvis «kompisgjengen» på gymmen å falle tilbake på. Der snakket alle om å konkurrere i kroppsbygging, men ingen realiserte det.

– Plutselig ble jeg veldig attraktiv blant jenter. Jeg fikk masse oppmerksomhet, og i begynnelsen var jeg helt åpen om at jeg gikk på anabole steroider. Jeg satte sprøyter foran kjæresten mine.

Seksualdriften hos en 20 år gammel gutt som ikke går på steroider, er normalt sett ganske høy. En 20 år gammel gutt med seksdoblet testosteron-nivå, har rett og slett problemer med å finne en kjæreste som dekker hans seksuelle behov.

– Jeg ble god på å være utro, for å si det sånn. Jeg hadde aldri vært utro mot kjærester før, men plutselig ble det også normalt. Jeg kunne ha sex med ei jente, komme hjem til kjæresten min, dusje og være helt normal.

Han rister på hodet.

– Jeg hadde et enormt bekreftelsesbehov som bunnet i et selvbilde som bare ble dårligere av å bruke anabole steroider. I tillegg hadde jeg en enorm seksualdrift, og en frontallapp som hadde takket for seg. Jeg greide ikke å tenke konsekvenser, handlet bare i øyeblikket og var veldig selvsentrert.

Stilte ultimatum

Det mannen forteller, er ganske typisk for de som går på anabole steroider.

Én ting er de fysiske konsekvensene, som lever- og nyreskade, muskelsmerter, brystutvikling, hjerte- og karsykdom, impotens og akne.

De psykiske konsekvensene av steroidebruk er minst like alvorlige:

Depresjon, psykose, angst, mani, humørsvingninger, økt sjalusi og paranoia.

Mange opplever en personlighetsendring som ligner det mannen forteller. Han gikk fra å være en snill, empatisk, rolig fyr som var godt likt, til å bli selvsentrert, egoistisk, aggressiv, utilregnelig og arrogant.

Etter flere mislykkede forhold, bestemte han seg for å holde steroidebruken skjult for sin nye kjæreste. Det gikk imidlertid ikke etter planen, og hun ble rasende da hun fant ut av det.

– Hun kontaktet Christine, sier mannen og peker på Wisløff, som smiler.

– Ja, jeg husker det. Vi hadde møte akkurat her vi sitter nå, faktisk.

Dette var i februar 2018. Mannens kjæreste hadde sett en av brosjyrene fra Steroideprosjektet, hvor Wisløff hadde oppført sitt personlige mobilnummer slik at brukere eller pårørende kunne ta direkte kontakt om de trengte hjelp.

– Hun stilte et ultimatum. Hvis ikke jeg sluttet, kom hun til å gå fra meg. Jeg gikk med på det, men ikke bare for hennes del. Jeg sluttet for min egen del, og slik må det nok også være – hvis ikke greier du det ikke, forteller han.

7 av 20 tok selvmord

Gjennom Steroideprosjektet, har Wisløff og hennes kolleger intervjuet en rekke tidligere brukere av anabole steroider.

Christian (47) er en av de som forteller åpent om sitt bruk av anabole steroider gjennom 15 år. Etter han sluttet, har han slitt med depresjon og angst. Det samme gjelder kompisene fra treningsstudioet, som også sluttet med anabole steroider etter langvarig bruk.

– Vi var tjue som trente sammen på det treningsstudioet, og jeg har vært i ti begravelser blant de 20. En syv-åtte av dem, har tatt selvmord, forteller Christian i videoen, som ligger på Steroidelab.no.

Én ting er bivirkningene man får mens man går på anabole steroider. Noe helt annet, er alt du må stå i etter du bestemmer deg for å slutte.

– Det er veldig vanskelig å slutte. Du føler du står veldig alene, og jeg kan godt forstå at man kan bli suicidal av det. Jeg følte meg ofte dårlig og liten etter jeg sluttet, forteller mannen i slutten av 20-årene.

Selv måtte han ta et kraftig oppgjør med fortiden, som var vondt både for ham og alle de han hadde såret på veien.

– Jeg har tatt kontakt med familie, venner og ekser for å rydde opp i de relasjonene. Jeg har vært nødt til å be om unnskyldning fordi jeg har såret mange av dem. Nå som jeg har fått tilbake samvittigheten min, og faktisk kjenner på empati, har det vært mange vonde samtaler.

– I tillegg måtte jeg rydde opp i økonomien min, og finne ut av hvem jeg egentlig er etter mange års steroidebruk.

Slutter å produsere testosteron

Han trener fortsatt, bare ikke like slavisk – eller like tungt. Nå løper han mye, noe som ikke kunne falt ham inn før, da alt handlet om å bygge muskler.

Når man tilfører kroppen testosteron, tar hypofysen, en hormonproduserende kjertel i hjernen, ferie. Hypofysen produserer luteiniserende hormon (LH), som er avgjørende for at kroppen selv skal produsere testosteron.

Hypofysens ferie kan bli langvarig – også etter brukeren har sluttet på anabole steroider. I verste fall kommer hypofysen aldri tilbake fra ferie, og testosteron-nivåene blir aldri normale igjen.

Mannen som gikk på anabole steroider nesten hele 20-årene, har vært heldig. Hypofysen kom raskt tilbake i produksjon, og testosteron-nivået er normalt i dag.

Selvbildet blir stadig bedre. Men han har fortsatt dager hvor det er vanskelig å se seg selv i speilet.

– Noen ganger treffer jeg folk jeg kjente da jeg gikk på steroider, og så sier de «hva har skjedd med deg, da? Slutta å trene?»

– Slike kommentarer knekker meg.