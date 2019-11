Gir ut Durek Verrets bok «Sjamanens reise»: Dette avsnittet måtte fjernes

Når Durek Verretts bok utgis i Norge er det med et spesialskrevet avsnitt om sjamanens tanker om alvorlige sykdommer.

Fredag utgis den mye omdiskuterte boken til sjaman Durek Verrett, som har fått tittelen «Sjamanens reise», fremfor den engelske tittelen «Spirit Hacking».

I forkant av utgivelsen har forlaget Lille Måne varslet at det ville gjøres endringer i boken, og nå er det klart hva som er blitt endret.

Durek Verretts bok utgis i en egen, norsk utgave, hvor deler har blitt fjernet og en lengre passasje er blitt lagt til.

Fjernet avsnitt om barn og kreft

Avsnittet som var heftig omdiskutert er skrevet slik i den engelske versjonen av boken:

«When I go to hospitals and I work with people who have cancer, the first question I always ask is: “Why do you want this cancer?” That upsets some people. Kids, however, are not burdened by these kinds of hang-ups. When I work with children, and I ask them why they want their cancer, they tell me straight up: “Because I don’t want to be here anymore.»

I den norske versjonen som nå utgis, kan man lese følgende:

«Mange vil heller bli syke enn å innrømme sannheten, som er: Jeg har egentlig ikke lyst til å leve».

– Det er noen få linjer som har skapt mye bråk, og de er nå fjernet, forteller Jan Mesicek, forlagssjef og daglig leder i Lille Måne forlag, til Nettavisen.

«Skaper sykdom fordi de ikke ønsker å leve lenger»

I tillegg til avsnittet som er fjernet, er også en passasje lagt til av Durek Verrett i den norske versjonen av boken.

Fakta Dette avsnittet skrev Durek til den norske versjonen av boka ↓ Den vestlige medisinen er absolutt god nok, den redder mange liv.Den har min fulle støtte, og jeg er svært takknemlig for den hjelpen som den tradisjonelle medisinen tilbyr. Det er imidlertid viktig å merke seg at det jeg peker på, er at vi kan forbedre eksisterende behandlingsmetoder ved å utforske andre områder gjennom mer forskning. Hvis vi ønsker å gå fremover i utviklingen vår, må vi foreta en grundigere gransking av de mange faktorene som kan gi opphav til sykdom eller føre til svekkelser i kroppen. Jeg betrakter sykdommer som kreft og andre kroniske lidelser som funksjonsforstyrrelser som oppstår i forbindelse med den måten menneskekroppen fungerer på i samspill med miljøet vårt og kloden vår. Mye av det vi mennesker foretar oss er verken bra eller oppbyggende for kroppen. Vi sitter foran TV-en, er opptatt med videospill, deltar i krigføring, spiser usunn mat og lar oss oppsluke av voldelige temaer. Vi lærer ikke hvordan vi skal håndtere emosjonelle forstyrrelser, og dessverre lever vi på en planet som er fiendtlig innstilt til menneskekroppen. Det bevisste sinnet vårt lærer at dette er greit, men underbevisstheten vår vet at det er det ikke. Vi unngår å granske den dypereliggende delen av det underbevisste sinnet fordi vi er redd for hvilke sannheter som kan bli avdekket. Når vi spør noen hvorfor de er blitt syke, vil de generelt sett stille seg uforstående til spørsmålet. De vet ikke hva som er årsaken til sykdommen. For å gjøre det helt klart: Jeg sier ikke at kreft og andre sykdommer er selvpåførte. Det jeg imidlertid vil peke på, er den effekten omgivelsene våre har på motstandsdyktigheten og livskraften vår. Vi har skapt ugunstige forhold på planeten vår med stråling, fossilt brensel, kjemikalier, kreftfremkallende stoffer og andre elementer som er unaturlige for kroppen, noe som underbygger mitt standpunkt fra et sjamansk ståsted: at usunne omgivelser er en medvirkende årsak når det gjelder å skape sykdom og funksjonsforstyrrelser i kroppen. Kilde: Sjamanens reise, Lille Måne forlag

I boken skriver Verrett at celleforandringer i kroppen kan, fra et sjamansk perspektiv, komme av «måten folk snakker til seg selv på, boligen de bor i, eller folk de er sammen med. Det kan være jobben deres, partneren, den tilbøyeligheten de har til å behage andre og gi fra seg kraften sin. Eller det kan være at de hater livet sitt, og at de hater seg selv, men fordi de ikke er ærlige om det, skaper de sykdom fordi de ikke ønsker å være her lenger.»

Durek Verrett presiserer i den norske utgaven at den vestlige medisinen er god og redder liv. Han gir videre sin fulle støtte til tradisjonell medisin, men forteller at han mener behandlingsmetoder innenfor tradisjonell medisin i dag kan bli bedre gjennom å forske på andre behandlingsmetoder.

Forlaget: – Har ingen spesielle forhåpninger

At boken nå rekker å utgis før det store handelsrushet til jul, later ikke til å glede forlagssjef Mesicek nevneverdig.

– Vi går inn med åpne armer, holdt jeg på å si. Vi er spente, men vi har ikke for høye forhåpninger, eller vi har egentlig ikke noen spesielle forhåpninger i det hele tatt, sier forlagssjefen og legger til at de har fått mange entusiastiske tilbakemeldinger.

– Mange synes dette var modig og tøft av oss, men nå hører det med til historien at dette ikke er Lille Månes vanlige segment av bøker, men jeg har jobbet med denne type litteratur før.

– Får vist mer av seg selv

– Tror du boken vil skape flere kontroverser når den nå kommer ut?

– Dette er en spirituell selvutviklingsbok, og du må lese den med det som utgangspunkt, sier han.

– Men er dere fri fra kontroverser med boken nå som avsnittet er fjernet?

– Han er veldig unorsk, og får det på toppen av et budskap som lett kan misforstås, samtidig som han er veldig rett frem og typisk amerikansk på mange måter. Det har ikke vært til hans fordel så langt, men med denne boken får han vist mer av seg selv, mener Mesicek.

Han understreker at flere store forlag har utgitt boken, blant annet Gyldendal i Danmark.