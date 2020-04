Gisele Bündchen og Tom Brady måtte rope om hjelp før ekteskapet gikk i vasken

- Det var en øyeåpner for meg, sier Tom Brady i et åpenhjertig intervju.

Helt siden supermodellen Gisele Bündchen (39) og den amerikanske fotballspilleren Tom Brady (42) møttes via en felles venn i 2006, har superparet blitt ansett som et av Hollywoods mest stabile par.

Tre år senere giftet de seg, og sammen har de barna Vivian Lake Brady (7) og Benjamin Brady (10). Tom Brady har også sønnen John Edward Thomas Moynahan (12) fra et tidligere forhold med Bridget Moynahan (48).

På Instagram deler paret ofte bilder av deres tilsynelatende perfekte liv, og deler stadig kjærlighetserklæringer til hverandre.

I et nylig intervju med den amerikanske radio-legende Howard Stern åpner imidlertid Brady opp om en periode i livet der ekteskapet mellom han og Bündchen holdt på å rakne.

Måtte søke hjelp

Selv i en alder av 42 år er Brady fortsatt regnet som en av de beste fotballspillerne i NFL og i 2014 vant Brady og laget hans dengang, New England, Superbowl for fjerde gang.

Store deler av forholdet til Brady og Bündchen har dermed vært preget av Bradys karriere. I intervjuet med Howard Stern forteller Brady at det på et tidspunkt holdt på å bli for mye for kona, og paret måtte søke hjelp hos en ekteskapsrådgiver før ekteskapet raknet.

- Det ble en skikkelig øyeåpner for meg, forteller Tom Brady til Stern, gjengitt av People.

Dårlig samvittighet

Ifølge Brady brukte han for mye tid på sine egne ting, og Bündchen begynte å gå lei av at hun var den eneste som bidro til at familielivet skulle gå rundt.

- Hun følte at hun måtte gjøre alt hjemme da fotballsesongen var i gang, og da sesongen var over prioriterte jeg heller andre prosjekter enn å bruke tiden på hjemmet og familien, så hun satt hjemme og følte at hun aldri fikk hjelp med alt som skjedde der, forteller Brady.

MYE TID TIL SPORTEN: Tom Brady kysser kona Gisele Bündchen etter Super Bowl-seieren i 2019. Foto: NTB Scanpix

Møtene med eksteskapsrådgiveren ble dermed en oppvekker for Brady, som nå bidrar mer til familielivet.

- Dette var et vendepunkt i ekteskapet der jeg måtte gå inn i meg selv for hun har også mål og drømmer hun gjerne vil oppnå, sier han.

Fortsatt gift

I dag ser det tilsynelatende ut til at alt står bra til med paret. Tidligere i år dukket de blant annet opp på den røde løperen på Met-gallaen der de så stormforelsket ut.

PÅ RØD LØPER: Gisele Bündchen og Tom Brady på den røde løperen på Met-gallaen. Foto: NTB Scanpix

På Instagram har paret også delt en rekke bilder av familielivet der Brady tilsynelatende er mer til stede.