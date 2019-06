Giske forklarer hvordan han gikk ned ti kilo på to måneder

Da skjorteknappene var strevsomme, tok brudgom Trond Giske grep.

Trond Giske raste ned i vekt før bryllupet. Det er brudgommen selv som bekrefter dette ovenfor Se og Hør.

Trond Giske giftet seg med sin kjære Haddy N'Jie i en vakker seremoni i Nidarosdomen 1. juni 2019.

Etter fem år ble Haddy Njie og Trond Giske mann og kone. Her utenfor Nidarosdomen etter vielsen. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Det har vært et røft år for paret, men etter dokumentaren om Giske og Haddys opplevelse av den tøffe tiden rullet over tv-skjermene tidligere i vår, har de to kunnet forberede seg helt og holdent på bryllupsforberedelsene.

UNDERVEIS: Slik så Trond Giske ut på Arbeiderpartiets landsmøte i mai, da potetgullet hadde blitt droppet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kuttet ut potetgullet

Det var da Trond Giske innså at bryllupsantrekket generelt og skjorteknappene spesielt var vanskelige å hanskes med.

Etter påsken 2019 tok han affære.

FØR: Trond Giske på vei i et møte i februar. Her er han ti kilo tyngre enn på den minneverdige bryllupsdagen. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

ETTER POTETGULL-STOPPET: Trond Giske kunne vise stolt frem sin kone, Haddy Njie – og en «ny figur» på kirketrappa. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

– Først var det bare en moderat omlegging av kostholdet. Jeg begynte å spise mye sunnere, og holdt meg unna godsaker som favoritten min - potetgull. Seks kilo forsvant på denne måten, forteller han til Se og Hør.

Intens oppladning til kirkegulvet

Videre forteller han at de siste ukene som ledet opp til juni-bryllupet fokuserte fullstendig på fysisk aktivitet og færrest mulig kalorier.

Dermed forsvant det totalt 10 kg av Giske før han ruslet ned kirkegulvet.

Arbeiderparti-mannen forteller at han tidligere har slitt med jo-jo-slanking, men nå sverger Giske til å spise ofte og sunt, og kutte ut pasta, ris og poteter.