«Paradise Hotel» returnerer 17. august.

I år kjører Viafree og Viaplay dobbel dose med reality, og snart braker høstsesongen av «Paradise Hotel» løs.

Allerede i mai kunne Nettavisen avsløre tre av deltakerne, og nå kan vi presentere resten av gjengen som sjekker inn på skandalehotellet i håp om reise hjem med seieren i bagasjen.

Høstens cast består av både kjente og foreløpig ukjente fjes, der samtlige har én ting til felles: De vil oppleve noe nytt, og er klare for å gi seerne en rekke uforglemmelige tv-øyeblikk.

Denne gjengen sjekker inn på «Paradise Hotel». Foto: Roy Darvik (NENT)

Disse skal delta i høstens sesong av «Paradise Hotel»:

Eileen Eriksen (27)

Kommer fra Sarpsborg



Foto: Roy Darvik (NENT)

Mange kjenner nok igjen Eileen Eriksen, og det med god grunn. Hun deltok i «Paradise Hotel» i 2016, der hun karret seg helt til topps og vant. Nå gjør hun comeback, fire år etter.

Til Nettavisen forteller hun at produksjonen har kontaktet henne i mange år, men at det først nå har passet å takke ja.

– Jeg er singel, har fast jobb og alt er trygt rundt meg, så det er ikke noe i veien for å reise og kose seg litt. Også er jeg jo ikke 20 år lenger, så hvis jeg først skal være med på noe sånt igjen så tenkte jeg at det er enten nå eller aldri, forteller hun.

Da 27-åringen sto igjen som vinneren av «Paradise Hotel» for fire år siden tok det ikke lange tiden før hun trakk seg tilbake fra rampelyset. Det var et bevisst valg, og Eriksen ser ikke bort fra at det samme kan skje etter denne sesongen.

– Jeg trakk meg nok litt unna, for det ble litt mye for meg. Men det må man jo bare styre litt selv. Jeg tror jeg bare må føle litt på det etter denne sesongen. Jeg har ingen kjempestore planer om å bli kjendis, men det kan jo hende det kommer noen muligheter der man kan være med på ting man har lyst til. Jeg får nesten bare vente og se, sier hun.

Cecilie Andrea Røising (22)

Kommer fra Sarpsborg



Foto: Roy Darvik (NENT)

Også Cecilie Andre Røising er et kjent fjes for realitypublikummet. Røising deltok blant annet i den første sesongen av «Ex on the Beach Norge» i 2018, og var også med i konkurransen «71 grader nord» på TVNorge året etter.

22-åringen markerte seg i førstnevnte program, og var blant annet involvert i den mye omtalte krangelen der strofen «Bitch, hør her» fikk mye omtale i mediene over hele landet.

Hun legger ikke skjul på at en liknende eksplosjon kan skje igjen inne på «Paradise Hotel».

– Jeg sa egentlig til meg selv at jeg skulle gå inn der og ikke klikke, men jeg går jo fra null til hundre med en gang, jeg kan ikke styre det. Jeg tar ikke imot dritt fra noen, sier hun.

Samtidig går Røising inn for å være en spiller som ikke nødvendigvis gjenspeiler den hun er.

– Jeg må jo rævslikke og ljuge, være litt «sneaky». Egentlig ljuger jeg ikke, og jeg hater å legge meg flat, så det er faktisk veldig vanskelig for meg. Men det er min taktikk, sier hun.

Adrian Montin (26)

Kommer fra Göteborg, Sverige



Foto: Roy Darvik (NENT)

Adrian Montin er kanskje ikke et så godt kjent navn her til lands. I nabolandet er han derimot kjent fra de svenske versjonene av både «Paradise Hotel» og «Ex on the Beach».

Nå er han klar for å prøve seg i den norske utgaven av realitykonkurransen, og har store planer om å gå til topps.

– Det er jo klart at jeg er med for å vinne, jeg er ikke med for å bade og sole meg, sier han om deltakelsen.

Mathias Haukeland (23)

Kommer fra Bærum, bor i Oslo

Foto: Roy Darvik (NENT)

23 år gamle Andreas Haukeland er trolig også kjent for mange fra før av. Han lager russelåter under artistnavnet Heux, og gikk nylig viralt da låten «Chernobyl 2017» tok av på det sosiale mediet TikTok etter å ha slått an i Japan.

I tillegg er han broren til Andreas «TIX» Haukeland (27), som også lager musikk og var med i fjorårets «Paradise Hotel». Det var nettopp storebrorens deltakelse som fikk 23-åringen fra Bærum til å melde seg på realityprogrammet.

– For meg var det ingen tanke å melde seg på før broren min kom hjem etter at han hadde vært med i fjor og fortalte om hvor kult det var. Så åpnet jeg øynene og ble singel, og tenkte at jeg kunne melde meg på. Og derfra var ikke veien så lang.

Andreas Haukeland deltok i fjorårets sesong av «Paradise Hotel», og inspirerte lillebror til å melde seg på årets utgave. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Han legger ikke skjul på at storebror kan ha hatt en finger med i spillet for å sikre ham en plass på hotellet.

– Jeg meldte meg på selv, men Andreas kan nok ha slengt inn et godt ord, ler han.

23-åringen ser på «Paradise Hotel» som en mulighet til å nå ut til enda flere mennesker og gå videre innen musikken.

– Nå har jeg drevet med russelåter i åtte år, så planen er å bruke dette som et springbrett videre for å kanskje slippe noe annen musikk. Ta det til det neste steget og utvide musikkperspektivet, sier Mathias Haukeland til Nettavisen.

Ine Marlen Mausethagen (23)

Kommer fra Stange, bor i Drammen

Foto: Roy Darvik (NENT)



Mausethagen meldte seg på «Paradise Hotel» for å pushe seg selv litt ut av komfortsonen.

I tillegg ønsker hun også å skape et navn for seg selv, ettersom hun ofte er kjent som «ekskjæresten til TIX». 23-åringen var kjæreste med Andreas Haukeland i tre år, før de gikk fra hverandre som gode venner for om lag to år siden.

– Jeg vil gjerne få frem hvem jeg er, og ikke hele tiden være «eksen til TIX». Men hvem som er ekskjæresten min kom jo veldig fort frem da Mathias var der inne og folk lurte på hvordan vi kjente hverandre. Så det gikk ikke, sier hun og ler.

– Jeg føler det kommer og hjemsøker meg hele tiden. Jeg håper at folk kjenner meg som Ine etter hvert, legger hun til.

Hun beskriver seg selv som «litt mamma» inne på hotellet, og forteller at hun er typen som tar vare på andre og fungerer som «fredsmegler» dersom det oppstår konflikter.

Leni «Lex» Banel Aw Hagerup (20)

Kommer fra Oslo

Foto: Roy Darvik (NENT)



Hagerup jobber til daglig som fotomodell, og har gjort jobber i storbyer som London og Barcelona.

Hun meldte seg i utgangspunktet på «Paradise Hotel» sammen med en venninne, og sammen hadde de lagt en godt gjennomarbeidet slagplan på hvordan de skulle komme lengst mulig i spillet uten at noen skjønte at de var venner.

Venninnen kom derimot ikke videre til auditionrundene, og 20-åringen bestemte seg dermed for å droppe hele greia.

– Jeg ditchet intervjuet, men så sendte produksjonen meg en melding og lurte på om jeg ikke ville komme og se hva det var jeg sa nei til. Og plutselig var jeg i Mexico, sier hun og ler.

Selv beskriver hun seg som en «sleip» spiller, og er klar på hva hun vil bruke en eventuell pengepremie på.

– Jeg ville gitt det til en veldedig organisasjon. Penger man får er noe man gir til noen som trenger det, mens penger man tjener kan man med god samvittighet bruke på seg selv.

Marcus Tannum Løken (22)

Kommer fra Oslo, bor i Kristiansand

Foto: Roy Darvik (NENT)

– Hvis du melder deg på «Paradise» og sier at du ikke vil vinne så er det noe galt med deg. Alle er der for å vinne. Alle vil ha den tittelen, sier Marcus Tannum Løken til Nettavisen.

Selv har han meldt seg på realityprogrammet med håp om å reise hjem som vinner, i tillegg til å få en opplevelse utenom det vanlige. Han har også en drøm om å starte et klesmerke.

– Det er jo litt flaut å si, men det er jo rett og slett selvpromotering. Så får jeg et lite dytt i baken og motivasjon for arbeidet mitt videre, forklarer 22-åringen fra Oslo.

Han kan love en svært innholdsrik «Paradise»-sesong.

– Det er en god del sex i år, folk byr mye på seg selv og gjør absolutt alt for tv. Det er ikke kødd engang, jeg ble overrasket over hvor gærne folk er, sier han og smiler lurt.

Amalie Paulsen (21)

Kommer fra Fredrikstad

Foto: Roy Darvik (NENT)

21 år gamle Amalie Paulsen fra Fredrikstad beskriver årets «Paradise Hotel»-sesong som «en pornofilm», og legger ikke skjul på at det skjer mye spennende inne på luksushotellet.

– Det blir veldig mye sex, nakenhet og gærne mennesker. Det er dritmorsomt, sier hun og ler.

Før avreise til Mexico hadde Paulsen store planer om å være en hard spiller inne på hotellet, men nå i ettertid er hun ikke helt sikker på om hun har klart å gjennomføre denne planen.

– Jeg tror egentlig jeg bare er litt dumsnill. God, snill og godhjerta, sier hun om sin egen taktikk.

I tillegg til de ovennevnte deltakerne er også Mohamed «Simo» Elh'babi (22), Maria Moen Nordli (27) og Johannes Magnussen (23) med i startcasten på «Paradise Hotel».

Foto: Roy Darvik (NENT)

Høstsesongen av «Paradise Hotel» har premiere mandag 17. august på Viafree og Viaplay.