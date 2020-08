Mandag sjekker en «gammel» kjenning inn på «Paradise Hotel».

I vårsesongen av «Paradise Hotel» var Even Kvam (21) fra Orkanger en av dem som tidlig markerte seg.

Allerede da deltakerne ble sluppet var det nemlig flere som bet seg merke i flere av uttalelsene han kom med, blant annet at han «ligger med de fleste jenter så lenge de har puls og kan stå på to ben» og at han er «livsnyter av yrke», i tillegg til at 21-åringen mener han er som skapt for norsk tv.

COMEBACK: Even Kvam sjekker mandag inn på «Paradise Hotel». Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Sistnevnte uttalelse står han fortsatt for nå som han gjør comeback i «Paradise Hotel».

Even Kvam ble nemlig værende i Mexico etter at innspillingen av vårsesongen var ferdig, og sjekker mandag inn på hotellet igjen. Overfor Nettavisen legger han ikke skjul på at han er svært fornøyd med å få vise seg frem igjen.

– Jeg er jo skapt for å være på tv. Det her er jobben min, og vil forhåpentligvis bli jobben min i fremtiden, også. Jeg liker å være foran kameraet og «showe», og vil få frem at jeg er en god kandidat for norsk tv, forteller 21-åringen til Nettavisen.

Se intervjuet Nettavisen gjorde med Kvam før innspillingen av vårsesongen av «Paradise Hotel» her:

– Blir aldri sliten

Kvam forteller at han og de andre deltakerne under innspillingen av den forrige sesongen fikk høre at en av dem muligens kunne få muligheten til en runde til på hotellet.

Dermed gikk han «all in» for å sørge for at plassen ble hans.

– Da tenkte jeg at jeg bare måtte «gønne på». Så jeg sa til produksjonen at jeg heller ville være med på en sesong til enn å slippe kula på 500.000. Jeg vant gevinsten, her er jeg.

Les også: Sjokkerer på Instagram: – Tunga mi faller av

I åtte dager bodde Kvam på et hotell i nærheten av «Paradise Hotel» og ventet på å få sjekke inn igjen. Det å kjøre rett på igjen med mye festing, intriger og spill var ikke noe problem.

– Jeg blir aldri sliten, understreker Kvam.

Det at han sjekker inn med rykende fersk erfaring fra spillet tror han både er en fordel og ulempe.

– For meg er det jo en fordel, for jeg vet hva jeg går til og hvordan spillet er. Men de andre vil kanskje se på meg som en trussel og tenke at han her har vært med før, så han skal vi få ut med en gang. Men vi får vente og se, sier han lurt.

Ifølge Kvam er det spesielt én ting som er annerledes i sesong 13 sammenlignet med sesong 12. I høst er det nemlig en noe eldre snittalder på «Paradise Hotel»-deltakerne.

– Det er eldre deltakere med, og eldre folk er som regel vanskeligere å manipulere. Jeg tror det kan bli en utfordring for meg der inne, sier 21-åringen fra Orkanger i Trøndelag.

Han legger til at han også denne sesongen, i likhet med den forrige, er åpen for å ha sex foran kameraene.

Se video der Even Kvam forklarer hvordan han får damer til sengs øverst i saken!

Drømmer om «Skal vi danse»

Kvam mener som nevnt han er som skapt for norsk tv, og legger ikke skjul på at han er med på «Paradise Hotel» for at det norske folk skal kunne bli enda bedre kjent med ham.

– Målet med den reisen her er å ordne bra tv til det norske folk. Som jeg sa i forrige sesong så synes jeg det har vært litt labert de tidligere sesongene. Så nå skal Even Kvam inn på hotellet og vise hva god tv er, fastslår 21-åringen selvsikkert.

– Og jeg vil si at jeg klarte det med glans den første sesongen, så gjenstår det å se om det skjer nå, legger han til.

Les også: Bella Thorne knuste OnlyFans-rekord: Tjente én million dollar på ett døgn

21-åringen legger heller ikke skjul på at han har en drøm om å få være med i andre tv-produksjoner.

– Jeg har jo mine favorittprogrammer og mål, og øverst på lista er «Skal vi danse». Det er det jeg vil være med på. Også kommer jo «Farmen kjendis» og «71 grader nord», sier han.

– Jeg tror ikke det hadde vært dumt å ha med Even Kvam på et sånt program. Da kan jeg vise meg fra en annen side, og. Nå har jeg vunnet ungdommen, men hvis de sender meg på et sånt program så vinner jeg kanskje de eldre seerne. Jeg vil ta over hele befolkningen og bli konge i dette land. «Tv-kongen Even Kvam», drømmer 21-åringen før han avslutter:

– Jeg tror jeg aldri har sett en så god deltaker, som har fått så mye «hype» og oppmerksomhet på så kort tid. Det har aldri skjedd i «Paradise»-historien før. Men Even Kvam klarte det.