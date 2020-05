Gjør comeback på Paradise Hotel: – Er som et nytt menneske

Nå avslører deltageren hvilke regler som må følges utenfor hotellet - og den nye taktikken.

SPOILER-ADVARSEL: Denne artikkelen avslører hvem som sjekker inn igjen på «Paradise Hotel» i dagens episode. Episoden er ute på Viaplay, men går på tv først i kveld.

Finalen i Viaplay-serien «Paradise Hotel» er ikke langt unna, og det sørger for at en gammel deltager nå får muligheten til å sjekke inn i det som er en uventet vending i dagens episode.

Emil og Torbjørn blir sendt på date sammen utenfor hotellet, og det viser seg at de to er håndplukket, fordi på daten venter en overraskelse i form av en gjest.

Det viser seg snart at det er Fredrikstad-jenta Yasmine San Miguel Moussaoui som får lov å sjekke inn på hotellet igjen, til guttenes store glede og forbauselse.

Skaper et skjelv på hotellet

En innsjekk av dette kaliberet skaper umiddelbart skjelvninger i grunnmuren på hotellet.

Ettersom Yasmine var en sterk spiller, som irriterte på seg andre deltagere med sex-kommentarer, skapte heftige krangler og hadde sex med sin argeste konkurrent under sin tid inne på hotellet, var hun også en fryktet konkurrent for mange av deltagerne.

Til Nettavisen forteller Yasmine at det var godt for henne å få sjekke ut, for så å komme inn igjen.

– Jeg ble et helt annet menneske da jeg var utenfor hotellet. Jeg ble meg selv igjen, forteller Yasmine i dag.

Fra krampegråt til gledesbeskjed

Da Yasmine forlot hotellet da hun ikke ble valgt for noen uker tilbake, innrømte hun at hun brøt ut i krampegråt så snart tv-kameraene var borte. Det var rett og slett for tungt å innse at Paradise-drømmen var over.

Til Nettavisen forteller hun nå hvordan dagene på utsiden av hotellet foreløper.

– Parseremonien tar lang tid å filme og man får ikke reist fra hotellet før sent utpå natten. Da ble jeg kjørt til det som kalles et mellomhotell. Morgenen etter ble jeg hentet av deltageransvarlig og kjørt til et nytt hotell hvor vi spiste frokost, forteller Yasmine.

Etter en natt med hjertesorg over å ha blitt stemt ut av programmet hun hadde håpet å vinne, skulle det raskt vise seg at hun ikke burde gråte over spilt spill.

– Jeg husker at de begynte å filme under frokosten, og jeg sa at jeg var så lei meg at jeg ikke orket, men jeg fikk beskjed om å smile og prøve likevel. Så kommer servitøren med et brev til meg hvor det står at min tid på hotellet ikke er over, forteller Yasmine som ble overlykkelig.

– Det som skjedde da var det beste som kunne hendt meg, mener Yasmine.

Les også: Jenny holdt hemmelig forhold skjult fra produksjonen: Nå bekrefter hun forholdet til «Paradise»-Emil

Ventet alene på hotell i seks dager

Akkurat som inne på hotellet, var hun isolert fra all kontakt med venner og familie hjemme i Norge.

– Jeg var helt alene på hotellet, men man får en gammel Nokia av produksjonen så jeg kunne ringe de hvis det var noe, også fikk jeg besøk to ganger. En dag fikk jeg dra til byen med deltageransvarlig og spise lunsj og se på markedet der. Kvelden før jeg skulle sjekke inn kom en deltagersansvarlig innom og fortalte når jeg skulle dra dit dagen etter, forteller hun.

Ventetiden brukte Yasmine på å lese bøker, snorkle og å få nye venner.

– Det høres ikke mye ut å være helt alene i seks dager, men det er lenge når du er helt alene uten telefon og noen du kjenner. Jeg fikk en sinnsyk ro, sier Yasmine.

– Jeg fikk også låne et padlebrett av hotellet, og ble kjent med de som jobbet der etter hvert. De skjønte at jeg hørte til produksjonen på Paradise Hotel, for de er vant med at det er deltagere der hvert år, forteller hun.

– Jeg hadde så mye sinne i meg

Yasmine forteller at hun fikk mye tid til å tenke og følte mye anger over hvordan ting hadde blitt inne på hotellet.

Det å sitte alene på et hotell uten mobil og kontakt med omverdenen i seks dager gjorde at hun fikk tatt et oppgjør med seg selv.

– Jeg fikk tenkt over ting som hadde skjedd og var ganske mye lei meg for hvordan ting ble, og for at jeg ikke klarte å telle til ti når jeg burde det. Jeg hadde så mye sinne i meg da jeg var på hotellet den første gangen, jeg skulle bevise for mye, forteller hun.

Dette sa Yasmine om konkurransen før hun sjekket inn på Paradise Hotel:

Selv om hun har vært vekk fra tv-skjermen en god stund nå, var hun i realiteten borte fra hotellet i knappe seks dager. Dagene utenfor ble likevel et vendepunkt for deltageren.

– De dagene gjorde mye med meg. Flere av deltagerne sa de merket at jeg var helt annerledes og mye mer rolig da jeg sjekket inn igjen, forteller Yasmine.

– Jeg fant en helt sinnsyk ro, og jeg kom litt vekk fra den bobla på en måte, og litt vekk fra ting som var så intenst, forteller Yasmine.

Endret taktikk fullstendig

Hun har tidligere fortalt at det har vært krevende å se hvordan hun den første tiden ble fremstilt på TV, med påfølgende hatmeldinger og hetsing på nett.

I tiden hun var utenfor hotellet fikk hun også klekket ut en ny strategi for runde to av spillet inne på hotellet. Fra å være en åpenbar spiller, ville hun nå ta mindre plass.

– Da jeg sjekket inn første gang så gikk jeg veldig hardt ut, jeg hadde så sykt konkurranseinstinkt og jeg sa til alle at «jeg skal vinne det her». Når jeg kom inn igjen for andre gang skjønte jeg at jeg burde holde kortene mine tett til brystet og være mer forsiktig, forteller Yasmine om den nye strategien.

Hvem hun får som partner på hotellet er ennå uklart, men enn så lenge kan vi glede oss over å se dronningen av selvinnsikt i en ny variant.