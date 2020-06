Gjør deg klar for vepsesommer: – Det er litt uflaks

Om du plages av vepsen bør du vurdere å ta grep nå.

I sommer vil du kanskje legge merke til at det er flere veps enn normalt. Og at det skjer, er helt normalt.

Annethvert år er det nemlig et såkalt vepseår, og en huskeregel er at det forekommer når det er partallsår, som 2020.

Statistikken til FHI viser at annethvert år er det en markant økning i veps og det vil det etter all sannsynlighet bli i år også.

– Det er fra én tredjedel til dobbelt så mye veps som året før. Så det er en tydelig opp og ned-kurve, forteller Preben Skrede Ottesen, avdelingsdirektør i seksjon for skadedyrkontroll hos Folkehelseinstituttet.

Preben Skrede Ottesen, avdelingsdirektør i seksjon for skadedyrkontroll hos Folkehelseinstituttet. Foto: Lene Solbakken/FHI

Tallene er basert på antall vepsebekjempelser utført av skadedyrfirmaer rundt omkring i landet.

– Hvorfor sier vi at det er vepseår annethvert år?

– Det er noen som har forsøkt å forklare det, men det er ingen veldig god forklaring på hvorfor vi får vepseår, forteller Ottesen.

De vanligste vepsene er også de mest aggressive

Tysk veps og jordveps er de vi ser aller mest av her til lands.

– Det er de to vepsene som er mest utbredt, som lager de største koloniene, har de sterkeste giftene og er de mest aggressive, så det er litt uflaks vil nok noen si, humrer Ottesen.

Mange tror at jordvepsen kun har bol under jorda, men der de finner passende hulrom, som på loftet eller i vedskjulet kan man finne jordvepsen.

Geithamsen på en annen side, er en mye omtalt krabat i stikkevepsfamilien som har gjort comeback de senere årene.

Den fantes i Norge for mange år tilbake, før den forsvant over hele Nord-Europa. Likevel var det en stamme igjen i Sør-Sverige som ble fredet, og derfra klarte geithamsen å ta seg opp igjen.

– Den kom seg først til Østfold for noen år siden, deretter til Akershus, så spredde den seg over Oslofjorden til Buskerud og Vestfold. Geithamsen holder seg i de varmeste områdene i landet enn så lenge, men den blir vanligere og vanligere.

– Dronningen, som vi ser ute nå om dagen, er stor og ikke til å ta feil av. Det er en relativt fredelig veps, men begynner man å tøyse med bolet deres, så blir den som alle andre vepser, i angrepsmodus.

KJEMPE: Vepsen til venstre er en geithams. Som bildet viser er den mye større enn en vanlig veps, som står til høyre. Foto: Kai Lier

Fjerne veps? Dette vil eksperten ikke anbefale

Et råd som tok helt av for noen år tilbake er å henge en oppblåst, brun papirpose på verandaen for å beskytte mot veps. Papirposen må henges et sted hvor det ellers kunne vært et vepsebol, slik at vepsen blir forvirret av det den tror er noen annens vepsebol.

– Hva synes du om dette forsøket på å unngå vepsen?

– Det tror jeg ikke har noe for seg. Jeg husker det opplegget jeg også, men jeg kan ikke tro at det vil fungere, det kommer hele tiden slike «smarte» løsninger, forteller han.

Nå er det beste tidspunktet å fjerne bolet

Om du er spesielt plaget eller redd for veps og har et bol som plager deg hjemme anbefaler Ottesen å fjerne det nå.

– De fleste bekjempelsene gjøres faktisk på sensommeren hvor bolet er på sitt største og mest irriterende for dem som har de nære. Det generelle rådet er å fjerne dem på et tidlig tidspunkt, for rundt Sankthans begynner arbeiderne å komme og da blir det straks verre, forteller han og legger til at det sjelden er en god idé å fjerne bolet selv.

Vepsebol kan skape irritasjon, men med mindre vepsen har bygget på et upraktisk sted, vil Preben Ottesen ved FHI råde deg til å ikke fjerne bolet. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Likevel synes han du bør gjøre en nøye vurdering om du egentlig behøver å betale noen tusen for å fjerne et bol.

– Bekjempelsene er egentlig litt unødvendige, for bolene brukes bare ett år, så hadde man bare ventet litt hadde man sluppet den utgiften. Likevel er det til å forstå hvis man har et svært bol ved inngangsdøren eller et annet sted hvor man er konstant truet, sier han.

Det gjør vondt å bli stukket av veps. Her ser vi giftbrodden til geithamsen. Foto: (Wikimedia Commons)

Slik får du vepsen til å stikke av – og ikke deg

Det er spesielt mot sensommeren at vepsen blir innpåsliten. Da er bolet dens gått i oppløsning og de virrer rundt.

Rådet for å håndtere en irriterende veps er det gode gamle «sitt stille i båten», men med en liten vri.

– Begynner du å fekte rundt, så går vepsen opp i et høyere gir. Da er mitt råd å sitte helt rolig. Kommer vepsen opp i ansiktet ditt, løft hånden forsiktig og gi den et raskt rapp med baksiden av fingrene, da får den ikke tid til å stikke, men flyr raskt avgårde, forteller han.

Revnet bol ved et uhell - kunne endt med døden

Å fjerne et bol på egenhånd er ingen god idé, men av og til hører Ottesen skrekkhistorier om bol som røres ved et uhell. Spesielt én historie har satt seg på minnet.

– Jeg husker en fyr i Asker som hadde vært borte på ferie hele sommeren. Da han kom hjem på sensommeren skulle han rydde og vaske på verandaen, og åpnet en putekasse i plast. Idet lokket ble åpnet, revnet et vepsebol der inne og han fikk veldig mange stikk. Han ble veldig dårlig og måtte inn på sykehus hvor han såvidt overlevde, forteller Ottesen.

Det sies at hvis et menneske får over femti stikk så kan det være livstruende. For noen kan ett stikk være livstruende, men om du er blant dem som kan ha en mindre allergisk reaksjon bør du også være på vakt.

– Merker du at du blir mer og mer følsom for stikk jo eldre du blir, så skal du være oppmerksom og snakke om det med legen din. Den gode nyheten er at det finnes en motgift, nemlig adrenalinpennen, påpeker han.