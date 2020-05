Gjør-det-selv-video med masturberende kvinne på Ikea tar av i Kina

Ikea vil ta ekstra sikkerhetsgrep i butikkene i Kina etter at en video av en kvinne som tilfredsstiller seg selv i en kinesisk Ikea-butikk, har gått viralt.

Det pornografiske videoklippet viser den halvnakne kvinnen som fikser ting bokstavelig talt for egen hånd på et utvalg sofaer og senger i Ikeas utstillingsinstallasjoner. I bakgrunnen går tilsynelatende uvitende Ikea-kunder rundt og titter på vareutvalget.

De usensurerte klippene er for lengst rensket fra sosiale medier i Kina, men det svenske selskapets reaksjon på klippet og oppmerksomheten rundt det har raskt fått over ni millioner klikk.

– Vi er sterkt imot og fordømmer denne typen oppførsel, og vi anmeldte umiddelbart dette til politiet i byen der den mistenkte butikken er, heter det i Ikeas uttalelse, som ikke avslører navnet på byen eller butikken.

Konsernet skriver videre at det vil gå enda grundigere til verks når det gjelder sikkerhetstiltak og hygienetiltak. Ikea oppfordrer kunder til å ferdes i butikkene på en «ryddig og sivilisert måte».

Den selvhjulpne kvinnens identitet er ikke kjent. Det er spekulert på om videoen stammer fra en butikk i Guangdong-provinsen ettersom man kan høre kantonesiske beskjeder over butikkens høyttaleranlegg i bakgrunnen. Det understrekes videre at siden ingen i butikken har på seg ansiktsmasker, er det sannsynlig at videoen er filmet før virusutbruddet medførte nedstengning i Kina i slutten av januar.

