Gladmelding til fansen: «Dexter» kommer tilbake

Den populære TV-serien får ti nye episoder.

«Dexter» var en stor suksess verden over, da den gikk på TV fra 2006 til og med 2013. Serien handlet om seriemorderen Dexter Morgan, som også jobbet som kriminalteknisk blodekspert for Miami-politiet.

Nå gjør serien et comeback på amerikansk TV. Produksjonen vil starte tidlig i 2021, og en premieredato er satt tentativt til slutten av året. Den nye sesongen vil bestå av ti episoder, skriver nettstedet deadline.com.

TV-kanalen Showtime var lenge usikre på om de ønsket at serien skulle fortsette etter sesongfinalen i sesong 8, men produsenten skal nå ha funnet en «verdig» og «kreativ» grunn for at serien skal få en ny sesong, hevder deadline.com.

- «Dexter» er en så spesiell serie, både for sine millioner av fans, men også for Showtime fordi denne serien satte Showtime på kartet, sier Showtime-topp Gary Levine, ifølge deadline.com.