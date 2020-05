Først ti år etter er skuespilleren klar for å snakke om nakenbildene.

23 år gammel og på god vei inn i underholdningsbransjen, opplevde «Glee»-stjernen Heather Morris (33) for ti år siden at nakenbilder av henne ble spredt på internett.

Først nå forteller hun om hvordan hendelsen påvirket henne i et lengre innlegg på Instagram. Morris, som også er danser, fryktet umiddelbart at karrieren var over.

– Å si at jeg var skrekkslagen, er en underdrivelse. Kroppen min var, og er fortsatt, en del av jobben min, og jeg følte at jeg ikke engang kunne gå rundt på jobben uten å tenke at alle hadde sett absolutt alle deler av meg, skrev hun nylig til et bilde av seg selv i bikini på Instagram.

Morris var ikke den eneste som fikk private bilder spredt i 2010. Ifølge The Guardian ble iCloud-brukerne til både Morris, Olivia Munn, Rihanna og Jennifer Lawrence hacket, og privat informasjon havnet med det i feil hender.

Saken ble undersøkt av FBI, og én person ble arrestert for hendelsen.

Føler seg endelig bedre

Morris forteller at hun fikk et par slibrige kommentarer fra enkelte kolleger, som ikke akkurat gjorde situasjonen noe bedre.

Som følge av lekkasjen ble Morris svært påpasselig med hvordan hun fremstiller seg selv i sosiale medier og andre sammenhenger. Hun er i dag tobarnsmor, og erkjenner at hun fortsatt ikke er hundre prosent komfortabel med å vise for mye.

Les også: Hollywoodfruen Sofie Prydz skilles fra Eric Prydz

Hun ønsker imidlertid å bidra til å formidle at det å føle seg bra ikke har noe å gjøre med hvordan du ser ut, og skriver at hun nå føler seg bedre enn hun har gjort de siste ti årene. Med andre ord har hun brukt lang tid på å komme tilbake til slik hun følte seg før nakenbildeskandalen.

Hun avslutter innlegget med en klar oppfordring:

– Jeg vil bare si: La oss ikke skamme oss over hvem vi er, la oss «kick ass» når vi vil, og la oss føle oss bra, okei?

Les også: Sarah Ferguson og prins Andrew kjøpte luksushytte i Sveits i 2014. Nå går selgeren til sak mot eksparet

Varierende reaksjoner

Mia Landsem (23) har i flere år jobbet aktivt på nett for å avsløre mennesker bak såkalt hevnporno og ulovlig deling av nakenbilder.

Hun forteller til Nettavisen at reaksjonen dersom man får nakenbilder spredt varierer fra person til person, men legger ikke skjul på at det å føle at man mister kontroll over egen kropp er en gjenganger - slik Morris beskriver i sitt innlegg.

– Akkurat som ved andre typer overgrep, varierer reaksjonen fra person til person, og kontrollen over egen kropp kan føles vanskelig å ta tilbake. Ikke bare ser alle deg naken, men det er ofte også en fortapt følelse, sier hun.

Les også: Gaute Grøtta Grav og Cathrine Montero Moen skal bli foreldre

Mia Landsem jobber aktivt mot ulovlig deling av private bilder på nett. I 2018 ble hun tildelt Jenteprisen 2018 for arbeidet sitt. Foto: Plan International Norge (NTB scanpix)

Landsem påpeker også at mange sliter med reaksjonene fra andre.

– Noen får kommentarer direkte, og ellers kommenteres det også i grupper og ulike forum. Og hvis mediene i tillegg hiver seg på ballen så blir det sak i avisen, flere finner lenka, og reaksjonene kan bli enda flere.

Hun påpeker viktigheten av å tenke at det ikke bare skjer med deg dersom du opplever å få nakenbilder lekket.

– Det er mange du kan snakke med. En av de største feilene vi gjør er å ikke snakke med noen, fastslår Landsem.

– Mange bruker flere år på å snakke om det, og mange forstår ikke at det kan være like alvorlig som et fysisk overgrep. Så det som er viktig, er å lære seg å ta tilbake kontrollen.

Viktig å finne kilden

Landsem har hjulpet flere som har fått private bilder lekket og spredt. Når bildene først havner på internett kan de være vanskelige å bli kvitt, men det finnes likevel grep du kan ta for å hindre at lekkasjen tar over livet ditt.

– Det er veldig viktig å finne kilden og få anmeldt det. Jeg tror det er viktig for mange, for da kan man slå seg litt til ro med at bildet har vært ute, sier Landsem til Nettavisen.

Landsem forteller også om en funksjon ikke så mange er klar over, der flere av nettstedene som publiserer lekkede bilder har en tjeneste der du kan klage inn på opphavsrett og faktisk få bildet slettet fra nettsiden. Dette er noe flere har fått gjennomslag for, spesielt i tilfeller der det gjelder mindreårige. Likevel påpeker Landsem at man «ikke kan trylle bort ting på internett».

– Bildet ligger der, du kan ikke fjerne det for godt. Så det handler om å akseptere det, selv om man ikke aksepterer det, sier hun, og påpeker igjen viktigheten av å snakke om det man går gjennom og gjøre det man kan for å komme til bunns i saken.

– Det er helt naturlig å få en reaksjon, uansett hva den er, men det hjelper alltid å snakke om det - og få hjelp til det man faktisk kan gjøre, sier hun.