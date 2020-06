Gode forhold for ubehagelig svømmekløe i år: – Det er ikke veldig hyggelig å få

– Det kan bli veldig ubehagelig for enkelte, sier ekspert. Slik kan du beskytte deg mot parasitter som gir deg svømmekløe.

Hvis du planlegger å legge badeturen til et sted med ferskvann i år, kan det ubehagelige fenomenet svømmekløe melde seg brått.

Svømmekløe kommer av en parasitt som formerer seg i vannsnegler og lever videre i fugler, men som tar feil av et menneske og en fugl.

Dermed ender disse parasittene, som også har navnet ikter, opp med å gå inn i huden på mennesket hvor de dør, og dermed skaper det en allergisk reaksjon i immunsystemet.

– Noen reagerer ikke på det i det hele tatt, men de fleste får det som ser ut som myggstikk, og det kan bli en del. De som har vært svært eksponert for ikter kan få ekstremt mye utslett. Kløen varierer også veldig, og noen sier det er mye verre enn vannkopper, forteller Arnulf Soleng, seniorforsker ved seksjon for skadedyrkontroll hos Folkehelseinstituttet.

Foto: Wikimedia Commons

– Det er ikke veldig hyggelig å få dem. Det kan også bli problematisk, spesielt for barn som klør på dem og får åpne sår som kan føre til infeksjoner, forteller professor Lucy Robertson, som jobber ved institutt for parakliniske fag ved NMBU.

Utslettet kan dukke opp like etter bading, men det er helt vanlig at det kan drøye opptil et par dager i etterkant. Får man utslettet varer det som regel fra én uke og til ti dager.

– Ofte så reagerer man ikke veldig første gang man blir eksponert for ikter, men det kan bli verre ved gjentatt eksponering. Det sies at det ikke er farlig, men det kan bli veldig ubehagelig for enkelte og man kan reagere med feber og kvalme, forteller Soleng.

Ligger til rette for parasittene i sommer

Varme temperaturer i våres og den siste tiden har gjort at det kan bli gode mengder med ikter i sommer.

– Temperaturmessig kan det ligge til rette for at det blir en del i sommer, bekrefter både Arnulf Soleng og Lucy Robertsson.

– Parasitten krever et visst antall varmegrader og utvikler seg inne i skjellet til vannsnegler ute i vannet. Ut av en snegle kan det komme tusenvis av ikter. Rundt 20 grader er det optimalt, da er det nesten en eksplosjon av hvor mange som kommer ut, forteller Soleng.

– Det er jo også da det er mange som er ute og bader, legger han til.

Om det blir ekstremt varmt er det en ulempe for parasitten, for jo varmere det er, dess kortere er levetiden.

– Mengden parasitter kan også avhenge av vegetasjonen, og at sneglene har god tilgang på det. I år kan det jo være at de som jobber med vegetasjonen i ferskvann kanskje ikke har fått tatt hensyn til plantene på samme måte som før, men det blir bare spekulasjoner, understreker Lucy Robertson.

Hun forteller at hun har hørt om strender i Frankrike hvor de bedriver sneglerydding med maskiner for å få bukt med parasitter i enorme mengder.

Hvordan unngå svømmekløe?

Det store spørsmålet blir uungåelig hvordan man kan unngå svømmekløe, og heldigvis er det en rekke ting du kan gjøre for å prøve å unngå disse.

Aller først - bader du i havet så er sjansene aller størst for å slippe dette. FHI har kun fått inn et par rapporter om svømmekløe fra folk som har badet i havet ved Hvaler og Tønsberg, men dette har vært i områder med brakkvann, slik at parasittene etter alle solemerker derfor har kommet fra ferskvannet.

Arnulf Soleng, seniorforsker ved avdeling skadedyrkontroll, Folkehelseinstituttet Foto: FHI

Om du skal bade i ferskvann er det et par ting du kan passe på.

– Man kan ikke se det på vannet om de er der eller ikke, men er det mye måser og ender, så er det en indikasjon på at det kan være der, forteller Soleng.

– Ungen kan få ekstremt mye utslett

En veldig god forutsetning er å unngå strender med pålandsvind.

– Noen av disse tipsene er helt umulig å få gjennomført når du har små unger. Iktene fraktes med vannstrøm og pålandsvind, så ender de opp inne på stranda, og har du en liten unge som sitter der, så er det klart at ungen kan få ekstremt mye utslett, forteller Soleng.

– Har du barn som bader og du er den voksne som står i vannet for å følge med, er det lett for å få det fra knærne og ned ved føttene. De går ikke etter spesielle områder på kroppen, men de går overalt på kroppen og tar den huden de får tak i, forteller Robertson.

Lucy Robertson, professor institutt for parakliniske fag ved NMBU. Foto: NMBU

– Så er det klart at i disse dager kan det være fristende å bare sitte i vannet i lange perioder fordi det er hyggelig, men det gjør også at parasitten får bedre tid til å finne deg, så kortere badeperioder er dessverre ett av tipsene, legger hun til.

For voksne som er svømmedyktige så er rådet å bade på dypt vann, for selv om det kan være ikter der også, er det som oftest færre.

Disse badestedene går «alltid» igjen

Er du ukjent i et område og usikker på om vannet du skal bade i kan gi svømmekløe, kan du sjekke om du ser finner innsjøen på FHIs sider.

I visse tilfeller har også kommunen egne informasjonssider og det er også skiltet noen steder som er spesielt plaget med slike parasitter.

– Det er en del steder som går igjen i rapportene hos oss i FHI hvert år, som Tyrifjorden, Lutsivannet, Sognsvann, Bogstadvannet, Hestsjøen og Soløyvannet, forteller Soleng.

Slik beskytter du deg best mulig mot svømmekløe

Om du uansett skal bade i ferskvann en varm sommerdag er det visse hensyn du kan ta.

– Bruk av solkrem med brennmanet-beskyttelse sies å kunne redusere det litt, og det er også meldt at vanlig vannfast solkrem ser ut til å ha en effekt, forteller Soleng.

Noen steder skrives det også at å smøre inn kroppen med vaselin kan ha en effekt, og både Robertson og Soleng mener dette antageligvis kan bidra, men forutsetter at det vil være mer praktisk for de aller fleste å bruke solkrem.

Advarer mot én ting

Det er spesielt én ting ekspertene mener du bør unngå om du har badet i ferskvann.

– Du bør ikke lufttørke, men tørk deg godt med et håndkle, for iktene bruker litt tid på å komme seg inn i huden. Da kan du i beste fall få de vekk, eller redusere antallet du får inn i huden. Har du mulighet er det også et råd å dusje etter du kommer opp av vannet, forteller Robertson.

Har du fått svømmekløe er det, i tillegg til å unngå å klø, visse ting du kan gjøre. Du kan blant annet ta antihistaminer (allergitabletter) eller bruker kremer som du ellers ville brukt mot myggstikk for å lindre kløen.

Soleng forteller også at om du opplever svømmekløe, så ønsker skadedyrkontroll hos FHI gjerne å få en rapport fra deg.

