Google Maps vil stoppe deg fra å bli lurt av taxisjåfører

Tester ut ny funksjon som vil si ifra når taxisjåføren lurer deg.

Du kjenner den følelsen av å ikke ane hvor du skal, for så å legge hele skjebnen din i taxisjåførens hender? 💸😭

Etter en dyr taxiturer er det ikke alltid lett å vite om sjåføren har tatt den mest effektive veien, eller om du fikk en luring av en sjåfør. Det er akkurat denne følelsen Google nå vil spare deg - og lommeboken din - for.

Inne i Google Maps-appen ønsker de nå å varsle deg om at taxisjåføren ikke gjør de mest fornuftige rutevalgene.

I disse dager tester Google ut funksjonen i India, og det er utviklerne i XDA Developers som har oppdaget dette, skriver DailyMail.

Slik fungerer det

Når man har funnet ut hvilken rute man vil velge (den mest effektive, for eksmpel), er det en funksjon kalt «Stay Safer» (forbli trygg, journ.anm.) I dette moduset kan du aktivere varsler for når taxisjåføren stikker utenom den planlagte ruten.

Appen vil så følge med på utviklingen underveis og sende et varsel hvis den oppdager at sjåføren kjører unødvendige omveier.

På denne måten sitter du som passasjer igjen med kontrollen, og kan selv uten å være kjent spørre sjåføren om hvorfor de har valgt den veien de har.

For ivrige taxi-gjengere gjenstår det å se om prøveperioden i India blir videreført med en lansering verden over.

Ny funksjon med speedometer og fartsmåler-varsling

At Google Maps jobber med å forbedre seg er ikke noe nytt, og i våres har det kommet flere nye funksjoner, også for oss her i Norge.

Disse omfatter blant annet varsling av stasjonær fartsmåling og et sanntids-speedometer i app-en, meldte Tek.no i forrige måned.

I 2013 kjøpte Google opp appen Waze, som allerede har hatt flere av disse funksjonene tilgjengelig.

Denne uken kom også nyheten om at Waze nå skal ha støtte for stemmeassistent, slik Google Maps har hatt en stund.

Waze anses dog for å være en app for litt mer spesielt interesserte enn de mange som velger Google Maps for enkelthetens skyld.