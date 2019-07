Gordon Ramsay: - Stekt marsvin er nydelig

Den britiske kjendiskokken syntes stekt marsvin er nydelig, men opplyser at han ikke kommer til å legge det til på menyen på sine egne restauranter.

Stjernekokken er for mange kjent for sitt enorme temperament og ekstremt strenge tone. Flere deltakere i TV-seriene hans, som for eksempel «Hell's Kitchen» har fått så ørene flagret opp gjennom årene.

Nå er Gordon Ramsay aktuell med en ny TV-serie, der han reiser rundt i verden og både lager, spiser, og drikker eventyrlig mat.

Kommer ikke på menyen

Det var under et besøk i Peru at Ramsay disket opp måltidet der stekt marsvin var på menyen. Han beroliger fansen med at han ikke kommer til å sette det på menyen i sine restauranter med det første, det skriver The Telegraph.

- Jeg kan ikke ha stekt marsvin på menyene mine her i USA. Jeg ville ha blitt tatt ut, sier han lattermildt i TV-serien, og legger til:

- Dere vet ikke hva dere går glipp av. Jeg mener det, det er nydelig.

I Peru smakte også Ramsay på larver, en sniktitt av det kan du se her:

Ramsay, som for mange er kjent fra TV-seriene «Hell's Kitchen» og «Kitchen Nightmares» forteller at hans nye TV-serie egentlig ikke er en matlagings-serie. Han mener det er et eventyr inn i mat-verdenen.

Barna får ikke formuen

På privaten har Ramsay (52) fem barn sammen med kona Tana Ramsay (44). Barna, Megan (21), tvillingene Jack og Holly (19) og Matilda (17) fikk i april i år en liten lillebror, Oscar.

Da Oscar ble født fikk han også en egen Instagram-profil, som i skrivende stund har over 100.000 følgere. Det er storesøster Matilda som styrer kontoen, og hun oppdaterer fansen med flere babybilder.

Ramsay har også tidligere vært klar på at formuen hans ikke kommer til å gå til barna. I et intervju gitt med The Telegraph i 2017 var han klar på at barna må stå på egne bein, og at han ikke hadde noen planer om at barna skal arve formuen hans.

- Den går definitivt ikke til barna, og det sier jeg ikke for å være ond. Det er for å ikke skjemme dem bort. Det eneste jeg har blitt enig med Tana (kona) om er at de skal få 25 prosent innskudd på en leilighet, men ikke penger til hele.