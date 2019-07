Gossip Girl kommer tilbake med ny sesong

Serieskaperne kommer med gode nyheter til de som fulgte med på Manhattans elite for nesten ti år siden.

For tolv år siden ble den første episoden om de rike, bortskjemte og privilegerte ungdommene på Manhattan sendt på TV.

Sju år siden siste episode av den seks sesonger lange serien ble sendt, blåses det nå nytt liv i den, ifølge E News.

Nettstedet skriver at den nye sesongen vil bestå av ti episoder, og seriens originale skapere, Josh Schwartz og Stepanie Savage vil være med på laget som ansvarlige produsenter.

Åtte år senere

Den nye sesongens handling vil starte åtte år etter at den originale Gossip Girl-siden ble lagt ned, og en ny generasjon av elever vil bli introdusert for overvåkningen til nettopp Gossip Girl.

Sesongen vil dermed følge en ny rik gjeng fra Manhattan. Om skuespillerne fra de foregående sesongene vil være med er foreløpig ukjent.

Tidligere i 2019 ble skuespiller Leighton Meester, som spilte karakteren Blair Waldorf spurt av E News om hun visste noe om en eventuelt restart av serien.

- Ingen har snakket om det til meg utenom i intervjuer, og da sier jeg alltid det samme: Aldri si aldri, så jeg vet ikke. Ingen har sendt meg noe informasjon om en restart, sa Meester til kanalen.

Se video der Blake Lively viser frem babymagen på den røde løperen:

Vil ikke bli tilgjengelig for alle

De fem hovedskuespillerne fra de forrige sesongene har ikke akkurat ligget på latsiden siden seriens siste episode i 2012.

Blake Lively spilte Serena van der Woodsen. Hun er er gift med skuespillerkollega Ryan Reynolds, som blant annet er kjent fra Deadpool-filmene. Lively har to barn med Reynolds, og har heller ikke lagt skuespillerkarrieren på hylla.

Ed Westwick spilte Chuck Bass. Han figurerer for tiden i Netflix-serien White Gold. Han har også hatt en karriere som modell etter seriens slutt.

Penn Badgley spilte rollen som Dan Humphrey, en gutt fra Brooklyn som så gjerne ville bli en del av Manhattans elite. Badgley er for tiden blant annet kjent for å spille stalkeren Joe i serien You.

Chace Crawford spilte karakteren Nate Archibald i serien, og han har spilt i en rekke filmer siden series slutt.

Nevnte Leighton Meester har også spilt i en rekke filmer siden seriens slutt, og hun spiller i tillegg i et band.

Dessverre så vil ikke sesongen bli tilgjengelig for alle. Den vil nemlig bli sendt på strømmetjenesten HBO Max, som etter planen lanseres våren 2020.

Det er på denne strømmetjenesten serien Friends vil bli flyttet, slik at amerikanere ikke lenger får sett den kjære serien på Netflix. Dette vil imidlertid ikke påvirke den norske Netflix, for her vil Friends fortsatt være på plass.