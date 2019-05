GoT-sjokk: Kit Harrington har problemer

Game of Thrones-stjernen 'Kit Harington' har sjekket inn på et behandlingssenter grunnet stress og alkohol, skriver flere utenlandske medier.

32-åringen, som spilte karakteren Jon Snow gjennom hele åtte år av HBO-serien, skal spesielt ha blitt stresset under innspillingen av finale-episoden.

Daily Mirror, som siterer nettstedet Page Six, skriver at ifølge rapportene skal Kit ha vært utamttet og han de siste månedene har oppholdt seg på det luksuriøse behandlingssenteret Connecticut Health Retreat Privé-Swiss.

Les også: Kit Haringtons reaksjon på Game of Thrones-slutt går viralt

Her blir han behandlet for stress og alkoholmisbruk.

Ifølge Page Six ankom Kit behandlingssenteret flere uker før finaleepisoden ble rullet ut på HBO.

På senteret, som koster cirka én million kroner per måned, får den britiske skuespilleren psykologisk trening og gjennomgår meditasjonsøvelser og kognitiv atferdsterapi som skal bekjempe stress og negative følelser.

Les også: Kit Harington satt fast ballene under «Game of Thrones»-innspilling: - Trodde livet mitt var over

Kits skuespillerkone, Rose Leslie (32), som Kit møtte under GoT-innspillingen, skal ifølge rapporten være en sterk støttespiller i det Kit nå gjennomgår.

En talsperson for Kit sier følgende ifølge Daily Mirror:

- Kit har bestemt seg for å bruke denne pausen i sin tidsplan som en mulighet til å tilbringe litt tid på et velvære-senter for å jobbe med noen personlige problemer. Erklæringen ga ikke ytterligere detaljer om hans personlige problemer.

Les også: Slik svarer Kristofer Hivju på «GoT»-spørsmålet «alle» lurer på