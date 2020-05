Gotye gjorde braksuksess med én hit og stakk av med utallige priser. Så ble det stille

Dette gjør mannen bak «Somebody That I Used To Know» i dag.

I 2011 gjorde den belgisk-fødte australieneren Wouter «Wally» De Backer (39), best kjent under artistnavnet Gotye, braksuksess med hiten «Somebody That I Used To Know».

Les også: Slik gikk det med «Gift ved første blikk»-parene

På kort tid var låten på «alles» lepper og toppet hitlistene over hele verden. Radiostasjoner, talkshowprogrammer, aviser og andre journalister higet etter å få en bit av ham, og over natten ble den relativt ukjente låtskriveren verdenstjerne.

Det var imidlertid ikke bare fansens gunst han vant med singelen. Også ekspertene var overbevist. og samme år ble han blant annet nominert til syv ARIA-priser, for årets mest solgte singel, årets singel, årets beste pop og årets beste mannlige artist.

Han vant også tre Grammy-priser for årets låt, beste pop gruppe og beste alternative album.

PRISVINNER: Gotye sammen med Kimbra under Grammy-utdelingen i 2013. Kimbra var med som vokalist på den populære låta. Foto: (NTB Scanpix)

Året etter la han ut på en verdensturné der han var innom flere land i Europa og Midtøsten, samt Korea, Japan og Australia.

I tiden etter opprettet Gotye sitt eget plateselskap, og jobbet blant annet som trommis og sanger i bandet «The Basics» som kom ut med et album i 2014.

Året etter kom bandet ut med sitt andre album, men så ble det helt stille fra den populære sangeren og låtskriveren.

La ut sangen helt gratis

Noe av det fansen kanskje stusset mest på etter hans plutselige fravær var at hitsangen «Somebody That I Used To Know», som ble publisert på Youtube, ble publisert uten reklame. Altså har artisten tjent svært lite penger i forhold til hva han kunne gjort med en av kanskje verdens største hiter.

Ifølge Digital Music News kan artisten ha tjent millioner av dollar på sangen, som i skrivende stund har langt over en millard visninger, hvis han hadde valgt å legge på en reklameannonse.

Les også: Koronaeffekten: Strømmetallene i været for Spotify

Gotye har heller ikke reklameinntekter på noen av de andre sangene fra hans tidligere album. Årsaken skal imidlertid ha vært et bevisst valg fra Gotye sin side:

- Jeg er ikke interessert i å selge musikken min, uttalte han til News Limited i august i fjor, gjengitt av nettstedet.

- Det er derfor jeg ikke har lagt på annonser på Youtube-kanalen min, som for mange er veldig rart i dagens samfunn. Men det er et valg man kan ta, og slik er jeg med all musikk.

- Reklame ber om oppmerksomheten vår uansett hvor vi er i verden. Hvis du kan gjøre noe som du bryr deg om, og som andre også bryr seg om, hold det unna den verden der alt handler om «hey, kom å kjøp dette», fortsatte han.

2012: Gotye under Coachella-festivalen i 2012 der han fremfører «Somebody That I Used To Know». Foto: NTB Scanpix

Kryptisk melding til fansen

Tre år etter at «Somebody That I Used To Know» toppet hitlistene, la Gotye ut en oppsiktsvekkende melding til fansen om at han aldri kom til å gi ut noe mer musikk under sitt eget navn igjen.

Les også: Slik gikk det med Fucking Åmål-stjernene (+)

- Eller, kanskje det blir det. Jeg er ikke helt sikker akkurat nå. Det handler om mange tilfeldigheter, skrev han den gang, og fortsatte:

- Som blant annet den stadig endringen av den menneskelige kapasiteten for lydoppfatning. Hvis verden blir mer støyende enn den er i dag og forekomster av tidlig døvhet øker i like stor fart, samtidig som jeg slipper mitt mesterverk i et format som krever forsterkning av lydbølger via en eller annen form for lydgjengivelsesteknologi for å få oppmerksomhet, vil noen høre på det da?

Lager musikk til andre

På Instagram ser det ut til at artisten foretrekker et mer tilbaketrukket liv.

Men musikken har han imidlertid ikke lagt helt på hyllen, slik han beskrev i sin kryptiske melding til fansen for snart fem år siden.

Ifølge Lad Bible har han nå valgt å vie sin kreative musikkintelligens til å bevare arven til den kjente Jean-Jacques Perrey, pioneren innen elektronisk musikk.

Sammen med Gershon Kingsley gjorde Perrey stor suksess som en av de aller første innen elektronisk musikk. Duoen er kjent for sanger som blant annet «Baroque Hoedown» og Spooks in Space», og har inspirert musikken og TV-seriene til blant andre «The Beastie Boys», «Disney», «The Simpsons» og «South Park».

Ifølge nettstedet ble Gotye introdusert for den kjente musikkpioneren for om lag fem år siden, og siden den gang tok han på seg oppdraget med å videreføre musikken.

Rakk ikke se showet før han døde

Gotye skal deretter ha kjøpt to ondioliner, to klassiske elektroniske keyboards slik Perrey brukte, og startet opp «The Ondioline Orchestra» i New York.

- Du kan nå et utrolig bredt spekter av lyder på ondiolinen. Den unike mekanismen lar deg lage svært følsomme lyder med en musikalsk dyktighet som du ikke finner hos mange andre elektroniske intrumenter, uttalte han i et intervju med Broadsheets for to år siden.

Gotye fikk blant annet satt opp to konserter med «The Ondioline Orchestra» som han dediserte til Perrey. Perrey hadde i utgangspunktet planer om å reise fra Sveits, der han kommer fra, til Brooklyn for å se konserten, men gikk bort før den tid.

Gotye har likevel fortsatt å produsere musikken til Perrey videre, og etter Instagram å dømme, ser det ut til at holder på med flere andre musikkprosjekter.

Les også: Slik gikk det med Paradise-deltakerne (+)