Gratis nettspill: Klondike: The Lost Expedition

Er du klar for en episk reise?

Som mobilspill har Klondike Adventures tatt helt av. Nå kan du spille nettversjonen Klondike: The Lost Expedition på spill.nettavisen.no helt gratis. Perfekt hvis du trenger noe å fylle de mange hjemmekveldene med.

I Klondike er det to ting som er i hovedfokus: gårdsdrift og bygging, samt det å dra ut på spennende ekspedisjoner. Husk bare å forberede deg på tøffe vintre, og få med deg nok utstyr før du reiser ut på de episke reisene dine!

Dra på en eventyrlig reise

I Klondike blir du tatt med på reisen til en ung mann som leter etter faren sin, og får følge hans historie med reiser, eventyr og hemmelige skatter.

Er du klar for å reise? Først går turen til Blue Peaks Valley, men den fargerike dalen full av skatter er bare begynnelsen. I Klondike: The Lost Expedition er det to typer lokasjoner - faste og tidsbegrensede. De to forskjellige typene gir deg ulike ting du trenger for å lykkes i spillet.

Bygg gårder med frodige avlinger og søte gårdsdyr i Klondike: The Lost Expedition.

Reisemål som forsvinner

De tidsbegrensede reisemålene i Klondike er bare tilgjengelige en viss tid etter de kommer ut, så her lønner det seg å følge med. Her må du løse visse oppgaver for å vinne hovedpremien som hører til stedet.

På de tidsbegrensede stedene, er målet å få tak i både utstyr du trenger for å komme videre i spillet, og ikke minst gi spillopplevelsen det lille ekstra. Som et morsomt element, har nemlig disse stedene gjerne temaer basert på høytider vi er inne i.

De faste stedene er en del av Klondikes kart, og er med i hovedhistorien. Her kommer du utfor spennende oppdrag, overraskende vendinger og mystiske hemmeligheter. I hvert av de faste stedene er det en unik bygning, hvor du kan bytte varer med lokale, og lage helt unike objekter som hjelper deg videre på vei i spillet.

Opplev gullrushet

Noe av det som har gjort Klondike så populært, er den spesielle stemningen i spillet. Du får oppleve den unike atmosfæren og sjarmen til Alaska under gullrushet, og det er mye å oppdage. Tidlig i spillet blir du utfordret til å lage din egen gård, bygge fabrikker og gjennomføre spennende byttehandler av mat og utstyr.

Lokale innbyggere og nye venner hjelper deg gjerne med gjøremål, og ved hjelp av kartet kan du utforske de vakreste stedene og løse de mest spennende mysteriene.

Er du klar for å løse mysteriet om "The lost expedition"?

