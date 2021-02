Gratis seminar om selvledelse og arbeidsliv

Bli med på kurs om fremtidens arbeidsliv med Malcolm Larri, førstkommende onsdag.

I samarbeid med Hammer & Hanborg arrangerer Nettavisen seminaret "Self-leadership in a changing work life", hvor Leadership & Culture Consultant Malcolm Larri holder et foredrag om nettopp selvledelse.

Bli med på webinar onsdag den 17. februar kl. 12 på Facebook.

Selvledelse viktigere enn noensinne

Det er ingen tvil om at fremtidens arbeidsliv er her, og på grunn av Koronapandemien kom det brått på mange av oss. Endringer har skjedd fort, og vi har blitt tvunget til å endres samtidig. Uten et felles arbeidssted er lederskap mer enn noen gang basert på tillit og redusert kontroll, og behovet for selvledelse er større enn noensinne.

- Vi må benytte selvlederskap som en sentral kraft for å skape egen fremgang, sier Trine Larsen i Hammer & Hanborg.

- Derfor er vi så glade for å kunne by på inspirasjon, og forhåpentligvis litt klarhet under webinaret om nettopp dette.

Målet med det åpne webinaret er at du skal sitte igjen litt bedre rustet for å håndtere det nye arbeidslivet, og samtidig få et påfyll av motivasjon.

Her finner du webinaret.

Malcolm Larri er en av nordens mest populære foredragsholdere og konferanseholdere, og er kjent for å holde seminarer som både engasjerer og inspirerer deltakerne.

Hør Malcolm fortelle om kurset under.

Webinaret er en del av en større satsing på kurs innen arbeidsliv og ledelse fra Nettavisen og Hammer & Hanborg, og dette første er helt gratis.

- Vi gleder oss til å holde flere spennende kurs i samarbeid med Hammer & Hanborg i tiden fremover, sier innovasjonsdirektør i Nettavisen, Pål Nisja-Wilhelmsen.

Meld deg på webinaret ved å trykke "skal" her.

