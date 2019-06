Gratulerer, 7 Fjell

7 Fjell Bryggeri feirer seg selv denne helgen.

Det er fem år siden 7 Fjell Bryggeri begynte å brygge.

Det er fem år siden den første Småtøs.

Det er fem år siden festivalølet Englafjell ble brygget for Festidalen.

Det er fem år siden Gahr Smith-Gahrsen brygget sine første øl som bryggmester, mens Jens Eikeset gjorde kontorarbeid på et campingbord i selve bryggeriet.

Det er fem år siden den bergenske ølscenen ble endret.

Direktøren legger seg opp i bryggingen.

Starten

Fra første dag har 7 Fjell vært erke-bergenske, med verdensherredømme som fremtidig mål. Det siste riktignok uttalt med et smil, men det var aldri tvil om at de ønsket å vokse ut av Bergen og Hordaland. Det har blitt sendt øl til andre deler av landet. Det har blitt eksportert øl til 15 forskjellige land. De to årsverkene har blitt 10. De ni gjæringstankene har blitt 17.

Erke-bergenske uttrykk som Småtøs, Kjuagutt, Tjommi og Slitán har blitt nasjonal allemannseie, sammen med bergenske fjell som Ulriken, Fløien og Rundemanen.

De første bryggene på 7 Fjell. På lørdag brygger de #614

Folkene

Som byen Bergen er 7 Fjell en smeltedigel. Leder Jens og poteten Martin er fjordinger, bryggmester Gahr er sørlending, sjefsbrygger Torvald er harding, brygger Devon er kiwi, kjellermester Bobby er engelsk og Mia - som pusher 7 Fjell i hovedstaden - er østlending.

Dette lever opp til byens historie, for hva hadde Bergen vært uten sogninger, sunnfjordinger, hardinger, sunnhordlendinger, svensker og en og annen østlending?

Men 7 Fjell topper laget med den mest bergenske salgsavdelingen du kan tenke deg.

Sjefskjuagutt Helge har byvåpenet tatovert på kroppen, og er kjent for å legge opp salgsruten etter hvor Brann har hjemmekamp.

Sjefstøs Tina er så rappkjeftet og bergensk at hun kan få både kongen og Klanen til å skarre på R-ene. (Litt snodig at en trøndersk ølfestival da har valgt et bilde av henne for å profilere seg.)

Miaen og Tinaen

Feiringen

Når vi feirer i Bergen gjør vi det skikkelig. 7 Fjell har valgt å gjøre det nå på lørdag, med en kombinert mini-ølfestival og familiefest, i og rundt bryggeriet.

Fire forskjellige bryggerier er invitert, tre utenlandske og ett norsk. Den skarpe får med seg at dette, sammen med 7 Fjell, blir et for hvert år. Bergens minste brusfabrikk er også invitert, og både unger og voksne kan nyte en NordnesCola, eller tre. Pass bare på at ungene ikke får for mye innabords før de går i hoppeslottet. (Det samme gjelder forøvrig for voksne utover kvelden.)

Scene er satt opp, og der blir det kortreist rock til kortreist øl. Eget område er satt av til det som i planene heter «Park Lounge with random stolen lawn furniture». Her er det satt opp «Fun & Games» i et hjørne og «Pool» i et annet. Sistnevnte skal etter ryktene fylles med passe varmt bryggevann.

Dersom du ønsker logoen til Hansa, Mack, eller et annet bryggeri, kan egen stand for tattoo oppsøkes.

Samtidig med at festlighetene stelles i stand i og rundt bryggeriet, jobbes det inne. Her setter de fem bryggeriene en mega-colab, der alle skal ha sitt ord med i laget. Hva dette blir får vi muligens vite om vi stiller på festen.

Sjekk 7 Fjells Facbook-sider for mer informasjon om dette.

UNA Blonde var første øl ut dørene. Med et par mindre justeringer ble dette Småtøs, som fra starten har vært bryggeriets bestselger.

Fremtiden

Jens har det for travelt til å gjøre noen form for jubileums-intervju, og nøyer seg med følgende kommentar om fremtiden:

- Vi har selvsagt også merket at det har blitt trangere i markedet, men vi krummer nakken, og står på, for å få godt øl ut til enda flere.