Gravide Selda Ekiz går hardt ut mot koronarestriksjonene: – Forferdelig å sitte på en parkeringsplass

Flere kvinner har måttet føde alene under koronapandemien. Det reagerer Selda Ekiz sterkt på.

Flere kvinner har under koronapandemien måttet gjennomføre store deler av fødselen alene, da partner ikke får slippe inn før barnet nesten er ute. Debatten har rast i sosiale medier og i debattinnlegg, og flere mødre har ropt høyt for endring i reglene.

I fredagens episode av «Lindmo» på NRK, er fysiker og programleder Selda Ekiz (36) gjest. Hun venter for tiden sitt første barn med kjæresten Alf Martin Kollen Evensen (37).

Ekiz har engasjert seg i debatten og forteller at hun har fått flere meldinger fra mange fortvilte kvinner.

- Jeg blir jo veldig lei meg av å høre at folk har ligget alene, med et nyfødt menneske ved siden av deg. Også er man mørbanka psykisk og fysisk etter fødsel, men de har ingen støtte eller omsorgspersoner rundt seg, sier Ekiz i programmet og legger til:

- At en partner skal komme på besøkstid for å se sitt eget barn, det syntes jeg er kjemperart.

Endring i regelverket

Debatten om hvorvidt partner skal være tilstede under fødselen har gått i flere måneder, men denne uken ga det resultater.

Stortinget går nå inn for å ta i bruk hurtigtester på sykehusene for å la partner være med hele veien når gravide skal føde, og ikke bare under det som defineres som aktiv fødsel.

- Jeg tror den roen du får av å ha partner ved siden av deg er viktig, så jeg er kjempeglad for at de har åpnet opp for hurtigtester, sier Ekiz og understreker at det må være forferdelig for partneren også å ikke få være med inn med en gang.

Se hele intervjuet med Ekiz i «Lindmo» på NRK fredag klokken 22.10.

