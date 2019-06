Grenseløst og tidløst

Sammen med sitt norske band har den australske tenorsaksofonisten Michael Wallace nok en gang fortalt oss hvilket grenseløst språk jazz er.

Michael Wallace, som er med på å prege jazzscena hjemme i Melbourne, Australia, bodde i Norge - eller rettere sagt Bergen - mellom 2013 og 2015. Der spilte han med «alle» og satte også sammen en kvartett med Petter Asbjørnsen på bass, Thomas T. Dahl på gitar og Øyvind Skarbø på trommer.

Etter en turné på Vestlandet i 2016 gikk de fire i studio i St. Jakob Kirke i Bergen og nå foreligger resultatet på vinyl og ymse strømmetjenester.

All musikken er skrevet av Wallace og det er tydelig å høre at bandet er godt samspilt etter turnéperioden. Dette er på ingen måte noen solist pluss komp-konstellasjon. Her spiller alle fire ei like viktig rolle - alle får den plassen og det rommet de trenger for å fortelle oss hvem de er.

Musikken til Wallace er melodiøs, varm og søkende og med store deler av den moderne jazzhistoria i seg. Det er åpenbart at Wallace har bodd i Europa og latt seg inspirere av den europeiske og nordiske jazztradisjonen - ECM-estetikken er ikke langt unna. I mi bok skader det på ingen måte.

Wallace er en fin saksofonist og i Asbjørnsen, Dahl og Skarbø får han et både empatisk og stilriktig reisefølge. Thomas T. Dahl er en gitarist som fortjener mye mer oppmerksomhet enn han har fått til nå og her følger nok et bevis på det.

»Hinterland» er både grenseløs og tidløs musikk som heldigvis har dukka opp fra et ganske uventa hold.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.