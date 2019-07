Grenser krysses

Musikk er en av de viktigste måtene å bryte ned grenser på. Her blir vi servert musikk med røtter i Hellas, Tyrkia, Libanon og Armenia og at dette er en måte å skape en bedre verden på, er jeg overbevist om.

Manfred Eicher og ECM har gjennom sine 50 år stadig åpna nye dører. I tillegg til å ha unnfanga jazzmusikk av aller ypperste kvalitet, så har selskapet vært fødselshjelper for en rekke møter der folkemusikk fra diverse verdenshjørner har vært med på å sprenge grenser.

Nå skal det innrømmes at min kunnskap om folkemusikk fra disse dalstrøka står noe tilbake å ønske. Når det er sagt så har jeg stifta bekjentskap med den greske sangeren Maria Farantouri, som har blitt kalt folkets Maria Callas blant grekerne, på ECM-utgivelser med både Eleni Karaindrou og Charles Lloyd. Hennes utrolige vakre stemmeprakt overrasker med andre ord ikke.

Cihan Türkoğlu, en sjeldent smilende Manfred Eicher, Maria Farantouri og Anja Lechner - et unikt lag.

Veien til Eicher var dermed kort for Farantouri etter at hun hadde fått ideen om å skape dette bokstavelig talt grensesprengende møtet. Hun hadde hørt, møtt og spilt med den tyrkiskfødte, men Hellas- boende saz-spilleren Cihan Türkoğlu som også synger vakkert. Saz er et populært strengeinstrument i regionen og i tillegg til folkemusikalske utgangspunkt fra de nevnte landene, så har Türkoğlu også komponert en del låter som passer utmerket inn i denne settingen.

De to er på ingen måte aleine her. Den tyske cellisten Anja Lechner, samt greske Christos Barbas på ney - en endeblåst fløyte, tyrkiske İzzet Kızıl på perkusjon og Meri Vardanyan fra Armenia på kanon - nok et strengeinstrument, sørger for at dette blir et unikt landskap et godt stykke bortenfor det de fleste av oss har opplevde tidligere.

Stemma til Farantouri - hun er kontralt, den djupeste altstemma - er sentrum i denne vakre og ofte melankolske ekskursjonen. Hun får nydelig reisefølge hele veien veien fra musikanter som både er klassisk skolerte, folkemusikere og dyktige improvisatører.

Nok en gang har Manfred Eicher vært fødselshjelper til musikk som vi ikke ante fantes og som kan være med på å bryte nye grenser.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.