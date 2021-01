«Grey's Anatomy»-stjernen tar et oppgjør med diva-ryktet: – Gjør meg forbanna

«Grey's Anatomy»-stjernen slår tilbake mot diva-ryktet.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Katherine Heigl (42) har gjennom en årrekke hatt rykte på seg om at hun er en «diva» i Hollywood, og er vanskelig å jobbe sammen med. Mange av ryktene oppsto da hun spilte Izzie Stevens i legeserien «Grey's Anatomy» fra 2005 til 2010.

Nå tar imidlertid skuespilleren en oppgjør med ryktet, og forteller til The Washington Post at måten hun ble beskrevet på i 20-årene gjør henne forbanna.

- Jeg sa nok sikkert ting de ikke likte, men det eskalerte til «hun er utakknemlig», som eskalerte til «hun er vanskelig», som igjen eskalerte til «hun er uprofesjonell», forteller skuespilleren i intervjuet.

Skuespilleren fortsetter, og spør hypotetisk om det er at hun hadde en mening andre ikke likte som gjorde at hun fikk rykte på seg som «vanskelig».

- Nå er jeg 42, og den driten gjør meg forbanna, sier hun.

Signert med modellbyrå

Ella Emhoff (22), stedatter av den amerikanske visepresidenten Kamala Harris (56), var en av de som fikk stor oppmerksomhet under presidentinnsettelsen forrige uke. Nå blir hun også modell.

22-åringen har kapret seg en modellkontrakt med gigantbyrået IMG Models, skriver The New York Times. Det skjer bare dager etter at poeten Amanda Gorman (22) sikret seg signering med samme byrå etter sin framføring av dikt under innsettelsen.

IMG Models er et av verdens fremste modellbyråer, som også representerer supermodellene Gigi og Bella Hadid og Karlie Kloss.

- Det handler ikke om fasong, størrelse, kjønn eller noe annet. Ella kommuniserer dette øyeblikket i tiden. Hun utstråler en frekkhet og glede, sier IMG-president Ivan Bart til avisen.

Faks-flørting

I et nylig intervju med The Hollywood Reporter, avslører «Friends»-produsent Kevin Bright (66) at det var Matthew Perry (51) som fikk skuespiller Julia Roberts (55) til å opptre i en av episodene av den populære TV-serien.

Bright forteller at Perry spurte «Notting Hill»-stjernen om å gjøre en gjesteopptreden i showet, hvorpå hun svarte at hun ville gjøre det dersom han skrev en stil til henne om kvantefysikk.

- Matthew gjorde det, og sendte henne stilen via faks dagen etter.

Roberts endte med å opptre i som gjesteskuespiller i episoden «The One After The Superbowl» i 1996.

En annen «Friends»-forfatter, Alexa Junge (60), avslører også at det ikke bare var business som ble diskutert under faks-utvekslingen.

- Det var mye flørting over faks. Hun ville stille ham spørsmål som «hvorfor bør jeg gå ut med deg?», og alle vi andre hjalp ham med å fortelle hvorfor. Han klarte seg helt fint på egen hånd, men vi heiet på ham og hjalp ham med å la det skje, forteller hun.

Perry og Roberts ble til slutt et par, og datet i litt over et år fra 1995 til 1996.

