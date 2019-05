Grufulle detaljer avslørt om sex-kulten: Planla fangebur i kjelleren

Nye detaljer i den oppsiktsvekkende saken om sex-kulten «NXIVM» er avdekket i rettsaken.

Smallville-skuespiller Allison Mack (36) erklærte seg tidligere i vår skyldig i å ha manipulert unge kvinner til å være sexslaver, melder nyhetsbyrået AP.

Mack innrømte at hun var involvert i organisasjonen «NXIVM», en organisasjon grunnlagt av Keith Raniere (57). Mack skal ha manipulert flere kvinner til å være sexslaver for Raniere.

DEN GANG DA: Allison Mack er kjent for sin rolle i tv-serien Smallville i ti sesonger.

Måtte dele sine mest personlige detaljer

Nå har nye og oppsiktsvekkende detaljer kommet til overflaten i den pågående rettssaken. Det er blant andre Vice News som har samlet de grufulle detaljene fra rettssaken.

Kulten, som utad fremstilte seg som et selvhjelpsorganisasjon, hadde ifølge flere vitner en slavegruppe kalt DOS. For å bli medlem her og vise seg tro mot organisasjonen, måtte man dele detaljer «så personlige at man heller vil dø enn at de skulle bli offentlig kjent».

Hver måned skulle man dele nye detaljer.

Det er tidligere sekt-medlem Lauren Salzman (42) som forteller dette. Hun har tidligere sagt seg skyldig i trafficking-anklagene mot henne, og 21. mai vitnet hun i rettssaken mot sektleder Raniere.

Raniere, som var den eneste mannen tilknyttet NXIVM, ble pågrepet i Mexico i mars. Da var Salzman og Smallville-skuespilleren sammen med ham og forsøkte å skjule ham i en garderobe, før boligen ble stormet av politi med maskingevær.

FORTELLER OM SEKTENS INDRE LIV: Tidligere sekt-medlem Lauren Salzman forlater retten i New York 21. mai. Her har hun forklart seg om hvilken rolle hun spilte i sekten og om makten lederne hadde over sexslavene. Foto: AP Photo/Seth Wenig

Salzman fortalte også at hennes personlige historie kunne ikke brukes, ettersom den involverte sektlederen og historien de delte ikke kunne gå ut over lederen på noe vis.

Derfor ble hun tvunget til å levere tre nakenbilder til å begynne med. Med tiden skrev hun over blant annet investeringer hun hadde gjort, to hjem og to biler.

For å gjøre det hele til en enda mer bisarr historie, så er også moren til Salzman, Nancy (64) tiltalt. Hun skal ha vært med på å stifte sex-klanen og skal ha sagt seg skyldig i å verve datteren Lauren som medlem.

Ønsket seg tusenvis av slaver

Innenfor sex-kulten var det også ulike grader, hvor de kvinnene som rekruttere inn damer som sexslaver skal ha blitt kalt «master», mens de andre ble kalt slaver.

I retten navnga Salzman åtte andre kvinner i det som skal ha vært den indre sirkelen av slavegruppen DOS. Deriblant Smallville-skuespilleren Mack og hennes kone, skuespiller Nicki Clyne, som også skal ha hatt et seksuelt forhold til sekt-leder Raniere.

Salzman ble også fortalt at Raniere så for seg at DOS-gruppen skulle rekruttere tusenvis av medlemmer, og han anbefalte henne å sette seg et mål om å ha 100 slaver under hennes kommando.

Sektlederen ønsket også å få en av medlemmene politisk valgt.

LANG RETTSSAK: Her ankommer Allison Mack retten med sine advokater. Først i september vil dommen være klar. Foto: Jemal Countess/Getty Images/AFP

Hard straff for dem som ikke adlød

Det kom også fram at sektmedlemmene måtte følge en regelbok som Salzman leste fra i retten.

– Den beste slaven får den største tilfredsstillelse av å være hennes leders ultimate verktøy. Det har ikke noe å si hva kommandoen er, det betyr noe at du adlyder. Det har ikke noe å si at du ikke forstår kommandoen, det betyr noe at du adlyder, leste Salzman fra «lovteksten».

ALVORLIG FORBRYTELSE: Lauren Salzman på vei ut av rettslokalene i New York i januar. Hun har sagt seg skyldig i anklagene mot henne. Foto: AP Photo/Bebeto Matthews

Straffemetodene til sekten var brutale. Om man ikke utførte oppgavene man ble gitt, var straffen enten pisking eller slag.

I retten gråt skuespiller Allison Mack mens hun innrømmet skyld, og ba om unnskyldning til kvinnene som skal ha blitt utnyttet seksuelt.

- Jeg trodde Keith Ranieres intensjoner var å hjelpe folk, men jeg tok feil, sa Mack i retten.

Ville bygge sexhule

Slavegruppen DOS hadde en heftig medlemsvekst i starten av 2017. Det var også da, like før gruppen ble oppdaget, at planene om en sekt-kjeller ble mer alvorlige.

Dette skulle være i et slags foreningshus for sex-sekten, og planene var blant annet at kjelleren skulle inneholde et bur.

MANNEN BAK SEKTEN: En illustrasjon fra retten i New York viser selvhjelpsguruen og sektleder Keith Raniere. Foto: REUTERS/Jane Rosenberg

– Det var en måte å overgi seg på. Du måtte være der inntil hvem enn det var ville slippe deg ut, fortalte hun i retten og påpekte at hun hadde fryktet å være innelåst der i timesvis eller dager.

Ifølge CNN kan Mack risikere mellom 15 år og livstid i fengsel. Det samme gjelder Raniere. Det forventes at dommen faller 11. september.

SMALLVILLE: Allison Mack spilte Chloe Sullivan i TV-serien «Smallville» gjennom ti sesonger. Se henne i aksjon i traileren ovenfor.

Brennmerket og tvunget til sex

Skuespilleren forteller at hun ble med i kulten for å «finne mening», skriver New York Times. Hun skal ha vært lite fornøyd med skuespillerkarrieren, til tross for sin rolle som Chloe Sullivan i TV-serien «Smallville» gjennom ti sesonger.

BLANT LEDERNE: Skuespiller Allison Mack var blant de mektigste kvinnene i sekten. Foto: Seth Wenig (AP / NTB Scanpix)

NXIVM tilbød workshops og kurs i å finne større mening i livet, og Mack skal ha blitt sentral i organisasjonen.

I retten fortalte hun at hun rekrutterte kvinner som ble tvunget til å ha sex med Raniere, i tillegg til at de ble brennmerket med hans initialer.

I retten skal Mack ha fortalt at hun rekrutterte disse kvinnene ved overbevise dem om å være med i et «mentorprogram for kvinner». Ifølge aktor skal kvinnene ha fått høre at ødeleggende og pinlig informasjon ville bli gjort offentlig hvis de avslørte gruppen.

- Jeg vet at jeg kan og vil bli en bedre person, skal Mack ha sagt i retten mandag.

Har skapt overskrifter verden over

Det er ett år siden Mack først ble pågrepet og fengslet. Hun nektet da all skyld og ble siden løslatt mot kausjon.

Arrestasjonen var en del av en større rettssak mot flere sentrale medlemmer av NXIVM, inkludert leder Raniere og fire andre.

På grunn av Macks kjendisstatus, skapte saken overskrifter verden over. Andre skuespillere har uttalt at Mack forsøkte å rekruttere dem til organisasjonen. Det samme forteller flere kvinnelige journalister.