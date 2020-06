Gullruten mistet 300.000 seere: - Kjekt at vi fikk gjennomført

Seer-smell for TV 2 og Gullruten.

Det ble en annerledes Gullruten-feiring i helga enn det vi er vant til. På grunn av strenge smittevernsregler, ble prisutdelingen flyttet fra Grieghallen i Bergen, til Clarion Hotel i Bjørvika i Oslo.

Den stjernespekkede røde løperen uteble også. I år var gjestesliten kuttet betraktelig, og kun de nominerte var invitert.

Mistet 300.000 seere

Når den kraftig nedskalerte prisutdelingen i tillegg måtte konkurrere mot sol og varme, meldte tusenvis av TV-seere pass.

Kampanje skriver mandag at førstegangsseeingen på TV 2 endte på 169.000 seere. Regner man med TV 2 Sumo, ble totaltallet på 199.000 seere.

Til sammenligning var det rundt 500.000 nordmenn som fikk med seg fjorårets Gullruten-utdeling.

- Jeg tenker at 200.000 seere er helt innafor. Vi sendte i år «Gullruten» en måned senere enn vanlig, det var ingen gallafest og det var tropesommer og en tid på året der seingen er veldig lav. Jeg synes det er helt greit. Ambisjonen i år var lavere og det som var viktig var at produksjonsbransjen fikk feire seg selv. Det var kjekt at vi fikk gjennomført det, sier Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV 2 til Kampanje.

Disse vant Gullruten

Neste år satser Gullruten på å være tilbake i Grieghallen.

Totalt 18 priser ble delt ut fredag kveld, og sendingen ble ledet av Sigrid Bonde Tusvik (40) og Morten Hegseth (34).

Dette er årets vinnere i de ulike kategoriene:

Beste konkurransedrevne reality:

«71 grader nord - Norges tøffeste kjendis», sesong elleve.

Beste skuespiller:

Ingrid Bolsø Berdal fra «Heksejakt».

Beste programleder - nyhet, sport eller aktualitet:

Fredrik Solvang fra «Debatten».

FREDRIK SOLVANG vant Gullruten. Foto: Espen Solli (TV)

Årets tv-øyeblikk:

«71 grader nord - Norges tøffeste kjendis», nærmere bestemt øyeblikket da Jon Almaas (52) klinte til med en ulv, vant prisen for årets tv-øyeblikk.

Magnus Vatn, programdirektør i Discovery, TVNorge og Dplay, er godt fornøyd med at et av deres programmer sørget for årets tv-øyeblikk.

– At Jon Almaas’ råklining med ulv blir årets TV-øyeblikk er velfortjent, og hele deltakergruppa fortjener all tenkelig honnør etter den fantastiske sesongen de har levert. De har sørget for seerrekorder både på TVNorge og Dplay, sier han til Nettavisen.

Beste underholdningsprogram:

«Kongen Befaler».

Beste dramaserie:

«22. juli».

Beste reality:

Det var en tydelig rørt Jan Thomas (53) som tok imot prisen for beste reality for realityserien «Jan Thomas søker Drømmeprinsen».

- Jeg er målløs, altså, sier han fra scenen, før han takker kjæresten Harlem, som følger sendingen hjemmefra.

Beste programleder - underholdning:

Else Kåss Furuseth, «Else om barn».

Beste birolle:

Sara Khorami fra «Heksejakt».

Beste dokusåpe:

«Team Ingebrigtsen».

Beste livsstilsprogram:

«Folkeopplysningen».

Beste dokumentarserie:

«Scandinavian Star».

Årets nyskapning:

«Kompani Lauritzen».

Beste nyhets- sports- eller aktualitetsprogram:

«Verdens vakreste leker».

Årets deltaker:

Andreas Bolset fra «Jakten på kjærligheten».

Bolset mottok prisen for årets deltaker og takket blant annet Katrine, sin kjæreste og nye samboer. Det røpet han til Nettavisen på den røde løperen i forkant av utdelingen.