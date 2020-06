Gullruten satte forbud mot å prate med pressen. Se kjendisene ankomme den røde løperen

Kjendisene stråler på den røde løperen til et munnstille pressekorps.

CLARION HOTEL OSLO (Nettavisen): Fredag kveld går Norges kanskje største underholdningsevent, Gullruten, av stabelen. Hvert år siden 1998 har det blitt delt ut priser til Norges TV- og underholdningsbransje, der den stjernespekkede, røde løperen i forkant har vært en stor del av høydepunktet.

I år blir det derimot annerledes.

På grunn av koronapandemien og de strenge smittevernsrestriksjonene ble utdelingen, som vanligvis foregår i Grieghallen i Bergen, flyttet til Clarion Hotel i Bjørvika i Oslo.

For å overholde smittevernsreglene på maks antall mennesker er også gjestelisten kuttet betraktelig, der kun de nominerte er invitert. Tidligere har venner og familie kommet i følge med de nominerte.

Fakta Disse er nominert til Gullruten 2020: ↓ Årets deltager:

Kristoffer Lundin fra Jan Thomas søker Drømmeprisen

The Oslo Company for Discovery Network Norway Trude fra Funkyfam

Salto Film og Fjernsyn for TV 2 Andreas Bolset fra Jakten på kjærligheten

Fremantle for TV 2 Anton fra Bølle til bestevenn

Monster for NRK Årets nyskapning:

Sigurd fåkke pult

Klynge for Discovery Network Norway Einig

NRK for NRK Kompani Lauritzen

Seefood TV for TV 2 EXIT

Fremantle fra NRK Årets TV-øyeblikk:

Paradise Hotel, krangel ved bassenget

Mastiff for NENT 71 grader nord – Norges tøffeste kjendis, Ulvekyss

Nordisk Film TV for Discovery Network Norway Babyen i containeren, Ingrid møter sin mor for første gang

Mastiff for TV 2 Førstegangstjenesten, Mæhmed pakka baggen

NRK for NRK Beste barne- eller ungdomsprogram:

Klassen

STV Production for NRK Nudes

NRK for NRK Fantasity

NRK for NRK Søskensjokk

NRK for NRK Beste birolle:

Sara Khorami fra Heksejakt

Miso Film for TV 2 Gard Skagestad fra 22. juli

NRK for NRK Bjørn Hallgeir Myrene fra Vikingane

ViaFilm for NRK Hamza Kader fra 22. juli

NRK for NRK Beste dokumentarserie:

Mannen som falt

Norsk Fjernsyn for Discovery Network Norway Else om: barn

Teddy TV for Discovery Network Norway Scandinavian Star

Nordisk Film Production for NRK Datoen

Monster for NRK Beste dokusåpe:

FunkyFam

Salto Film og Fjernsyn for TV 2 Wunderland

Salto Film og Fjernsyn for TV 2 Team Ingebrigtsen

Zacapa Film for NRK Fotobonden

Villmarksfilm for NRK Beste dramaserie:

Beforeigners

Rubicon for HBO 22. juli

NRK for NRK EXIT

Fremantle for NRK Heksejakt

Miso Film for TV 2 Beste humorprogram:

Hvite gutter

Feelgood SFT for Discovery Network Norway Kongen av Gulset

Spark for NRK Førstegangstjenesten

NRK for NRK Vikingane

ViaFilm for NRK Beste konkurransedrevne reality:

Camp Kulinaris

The Oslo Company for NENT 71 grader nord, Norges tøffeste kjendis

Nordisk Film TV for Discovery Network Norway Kompani Lauritzen

Seefood TV for TV 2 Farmen Kjendis

Strix for TV 2 Beste livsstilsprogram:

Fra bølle til bestevenn

Monster for NRK Folkeopplysningen

Teddy TV for NRK Ikke spør om det

NRK for NRK Den følelsen

NRK for NRK Beste nyhets-, sport-, eller aktualitetsprogram:

Debatten

NRK for NRK Insider FEM

Mastiff for Discovery Network Norway Verdens vakreste leker

EMPO og NRK for NRK Innafor

NRK for NRK Beste programleder - Nyhet, sport eller aktualitet:

Fredrik Solvang fra Debatten

NRK for NRK Petter Nyquist fra Petter i fengsel

Teddy TV for TV 2 Kadafi Zaman og Janne Amble fra Norge bak fasaden

Novemberfilm for TV 2 Lydia Gieselmann fra Newton

NRK for NRK Beste programleder - Underholdning:

Else Kåss Furuseth fra Else om: barn

Teddy TV for Discovery Network Norway Einar Tørnquist fra Brille

Feelgood SFT for Discovery Network Norway Jon Almaas fra Praktisk info med Jon Almaas

Feelgood SFT for Discovery Network Norway Maren Teien Rørvik fra Bølle til bestevenn

Monster for NRK Beste reality:

I lomma på Silje

Rubicon for NENT Jan Thomas søker Drømmeprinsen

The Oslo Company for Discovery Network Norway Jakten på kjærligheten

Fremantle for TV 2 Jorden rundt på seks steg

Nexiko for NRK Beste skuespiller:

Ingrid Bolsø Berdal fra Heksejakt

Miso Film for TV 2 Øyvind Brandtzæg fra 22. juli

NRK for NRK Ane Skumsvoll fra 22. juli

NRK for NRK Simon J. Berger fra EXIT

Fremantle for NRK Beste TV-dokumentar:

Babyen i containeren

Mastiff for TV 2 Vårt lille land

TV 2 for TV 2 Innafor

NRK for NRK Brennpunkt

NRK for NRK Beste underholdningsprogram:

Kåss til kvelds

NRK for NRK Kongen befaler

Concorde TV for Discovery Network Norway Skal vi danse

Monster for TV 2 Maestro

Nordisk Film TV for NRK

Ikke lov å prate med pressen

I samråd med bedriften Stamina, som er blant Norges ledende leverandør av bedrifthelsetjenester, har TV 2 og stiftelsen Gullruten satt strenge regler om at de nominerte ikke får lov til å snakke med pressen på den røde løperen.

Dette er kanskje første gang i historien et slikt arrangement har blitt arrangert med et forbud om å snakke med pressen.

- Smittevern står i høysetet for årets Gullruten og Gullrutens fagpris. Det er hovedårsaken til at arrangementet gjøres på en annen måte i år enn tidligere, sier Åse Kringstad, styreleder i Stiftelsen Gullruten, til Nettavisen.

Kringstad sier det er svært viktig at retningslinjene for desinfisering, håndhygiene og avstand følges av hensyn til alle deres nominerte og alle i produksjonen.

- Det betyr blant annet at vi ikke har kunnet samle så mange i og utenfor salen som vi pleier. Smitteverntiltakene som er innført er gjennomgått og godkjent av Stamina, så vi føler oss trygge på at Gullruten avvikles på den beste måten innenfor de rammene som gjelder, fortsetter hun.

Spente gjester

Blant gjestene som dukket opp er Tiril Sjåstad Christiansen og Dag Otto Lauritzen. Sjåstad Christiansen er gravid for øyeblikket, men dukket likevel opp med Lauritzen som skal bli bestefar.

GRAVID: Tiril Sjåstad Christiansen venter barn med Stian Lauritzen, som er sønnen til Dag Otto Lauritzen. Her ankommer hun sammen med Dag Otto Laurtizen på den røde løperen. Foto: nettavisen

- Jeg er akkurat halvveis. Jeg fikk blindtarmbetennelse i starten, men nå elsker jeg å være gravid. Det er det vakreste i verden. Det er varmt å være gravid. Jeg kjenner meg som en badstu i denne kjolen, sier Christiansen til Nettavisen.

Gullruten sendes på TV 2 klokken 21:40.