Gunhild og Petter Stordalen bryter tausheten med hver sin oppdatering på Instagram

– Vi kommer alltid til å støtte hverandre, skriver de på Instagram.

Søndag 10. november gikk hotelkongen Petter Stordalen (56) og kona, miljøvernforkjemperen og forretningskvinnen Gunhild Stordalen (40), ut med en pressemelding og annonserte at de skulle gå fra hverandre.

Nyheten smalt som en bombe blant det norske folk, ettersom duoen gjennom 14 år som kjærester og ektefeller har stått støtt gjennom både alvorlig sykdom, oppturer og nedturer.

I etterkant av bruddnyheten har støtteerklæringene strømmet inn. Tirsdag uttalte de seg for første gang etter pressemeldingen.

Åpner opp på Instagram

– Tusen takk for alle hyggelige meldinger, støtte og omtanke de siste dagene. Det varmer. Det går fint med oss begge, skriver Petter Stordalen på Instagram med et bilde av de to.

Det samme gjør Gunhild Stordalen.

– Takk for all varm omtanke og lykkeønskninger. Vi går kanskje hver vår vei nå, men vi kommer alltid til å støtte hverandre, som bestevenner og støttespillere, skriver hun.

Enorm respons

Innleggene til Petter og Gunhild Stordalen har på kort tid fått enorm respons, der blant andre kjendisstylist og TV-profil Jan Thomas har vist sin omtanke med et hjerte i kommentarfeltet.

Også andre kjendiser som programleder Synnøve Skarbø, interiørekspert Halvor Bakke og artist Elisabeth «Bettan» Andreassen har gjort det samme.

Som nevnt kom bruddnyheten som lyn fra klar himmel for de fleste, og i ettertid har spørsmålene rundt hvordan duoen har planlagt skilsmisseoppgjøret blant annet blitt stilt.

Usikkerhet rundt hemmelig avtale

Mandag skrev VG at det er usikkert om en den hemmelige avtalen, som skulle regulere et økonomisk oppgjør ved eventuell skilsmisse mellom Gunnhild og Petter Stordalen, fremdeles gjelder.

En såkalt «Lex ektepakt» ble avtalt de to imellom som gikk ut på at hun ikke fikk med seg noen stor sum inn i ekteskapet, men var sikret å få over hundre millioner kroner i kontante penger ved en eventuell skilsmisse.

Beløpet ville bli utbetalt både hvis hun «kaster ham ut» eller hvis han gjør det, står det i saken.

– Ja, jeg kan bekrefte at vi har inngått noe som kan kalles «delvis felleseie», som er juridisk bindende selv om den ikke er tinglyst, uttalte Petter Stordalen til VG den gang.

Avisen kjenner ikke til om denne avtalen fremdeles gjelder i dag, men det er ikke tinglyst noen ektepakt i Brønnøysundregistrene, skriver avisen.

Hintet om skilsmisse

I ettertid har det også kommet frem at Stordalen skal ha hintet om brudd før duoen sendte ut pressemeldingen søndag kveld.

I et intervju med den svenske avisen Expressen, som ble gjort noen dager før separasjonen ble kjent, snakket Petter Stordalen om det han og kona hadde mistet etter at Gunhild Stordalen ble svært engasjert i klimakampen og grunnla stiftelsen EAT.

ENGASJERT I KLIMA: Gunhild Stordalen på Havforskningsinstituttet på Austevoll i 2017. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

– Noe av det man mister da, er det vi hadde i starten som er tid sammen. Hvis Gunhild skulle realisere drømmene sine, kunne hun ikke gjøre det fra Oslo eller Stockholm, sa en åpenhjertig Stordalen til Expressen-journalist Niklas Svensson.

Like etter at Stordalen forteller at de ikke har mye tid til hverandre, følger den svenske journalisten opp med å spørre hvor mye de klarer å se hverandre.

– Alt har en kostnad. Fremtiden vil vise hvor stor den blir, fortalte 56-åringen, i intervjuet.

Åpen om tøff tid

At duoen har vært gjennom tøffe perioder, er det ingen tvil om. I 2014 ble Gunhild Stordalen rammet av sykdommen systemisk sklerose, og paret har vært svært åpne om livet med sykdommen, og blant annet om tøffe runder med eksperimentell behandling.

I sommer delte forretningskvinnen, legen og aktivisten på Instagram at det nærmest ikke var spor etter sykdommen lenger.

Paret er kjent for å dele både gleder og sorger i sosiale medier, og gjerne sammen. Det siste fellesbildet av de to er fra Halloweenfeiringen i slutten av oktober 2019, da paret inviterte Kjendis-Norge til Halloweenfest.