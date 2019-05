Gunhild Stordalen: - Jeg har ikke følt meg bra på grunn av en infeksjon

- Jeg håper på å være «back in business» snart, skriver Gunhild Stordalen.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle Instagram-bilder fra inn- og utland akkurat nå.

Det har vært relativt stille fra Gunhild Stordalen på Instagram den siste måneden, men mandag deler hun følgende oppdatering på sin profil:

«Jeg har vært stille en stund fordi jeg ikke har følt meg bra på grunn av en infeksjon. Men takket være disse to og antibiotika er livet nå mye bedre! Jeg håper på å være «back in business» snart - slik at jeg kan være med EAT-drømmelaget på innspurten mot Eat Forum».

Dette er det første Instagram-innlegget Stordalen har delt siden 9. april.

Stordalen har siden høsten 2014 vært åpen om at hun lider av systemisk sklerose, en dødelig, autonom bindevevssykdom. I sin nye bok, «Det store bildet», skriver hun at hun har visst at hun er syk siden tenårene.

40-åringen har gjennomgått to tunge og eksperimentelle behandlinger, og selv om hun ikke er frisk, har hun holdt sykdommen i sjakk.

«Ingen vet om jeg får et nytt tilbakefall. Men om jeg får det, er det ikke snakk om å prøve en tredje behandling. Da er det over,» skriver hun i boka.

I 2013 grunnla hun sitt hjertebarn, EAT Foundation, som jobber for en sunnere og mer bærekraftig matindustri.