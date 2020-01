Gunhild Stordalen: – Det verste i mitt 40-årige liv

Gunhild Stordalen forteller åpenhjertig om et tøft år.

Gunhild Stordalen (40) har flere ganger vært åpen om kampen mot den sjeldne bindevevssykdommen hun ble diagnostisert med i 2014, systemisk sklerose. I et åpenhjertig intervju med Tidsskrift for Den norske legeforening, forteller hun blant annet om fjoråret, som hun beskriver som det verste hun har opplevd.

- Dette året har vært det verste i mitt 40-årige liv. Jeg fikk en infeksjon i fjor sommer som ingen fant ut av, og var innlagt frem og tilbake gjennom våren. Ingenting hjalp. Jeg måtte bare delegere alt arbeidet til det fantastiske teamet mitt, forteller EAT-grunnleggeren til Tidsskriftet.no.

Også Dagbladet har omtalt intervjuet.

- Presset meg over grensen

Stordalen er i dag infeksjonsfri og ser lyst på fremtiden. I intervjuet forteller hun samtidig at hun aldri har vært god på å sette seg ned og slappe av, og også at hun ser at hun tidligere har presset seg hardt.

- Jeg har presset meg over grensen. Jeg tenkte at søvn bare var tull. Ligge på ryggen i åtte timer når jeg kunne jobbe: hvorfor skulle jeg det? Jeg har vært stolt av at jeg bare sov fem timer i døgnet. Men så møtte jeg meg selv i døra i fjor vår og kjente at jeg ikke lenger husket hva hvilepuls var sier hun i intervjuet.

Etter en samtale med en kollega i EAT-nettverket som rådet henne til å begynne å meditere, noe hun har gjort hver dag siden.

Takker eksmannen

Det var i november i fjor at det ble kjent at Petter og Gunhild Stordalen gikk fra hverandre etter 14 år sammen.

- Det føles rart å sende ut en informasjon om noe så privat, men for å unngå rykter og spekulasjoner velger vi å være åpne om at vi fra midten av november kommer til å flytte fra hverandre, skrev de i en i en pressemelding.

De to holdt fast ved at de vil fortsette å støtte hverandre og være hverandres bestevenner, og i intervjuet med tidsskriftet sier Gunhild Stordalen at hun har mye å takke eksmannen for.

- Vi har stått side om side i ekstreme opp- og nedturer, som gjør at vi alltid vil ha et helt unikt forhold, sier hun.

Åpenhjertig

Stordalen har flere ganger åpnet seg om den sjeldne sykdommen, og blant annet fortalt om tøffe eksperimentelle behandlinger hun har vært gjennom.

I Gunhild Stordalens bok, «Det store bildet» skriver hun at hun fikk de første sykdomsanfallene allerede på videregående skole. Likevel gikk det lang tid før hun i oktober 2014 fikk diagnosen systemisk sklerose.

I juli delte hun på Instagram at sykdommen nærmest ikke var å spore i kroppen hennes lenger etter behandling i Nederland.

