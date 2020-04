Gunhild Stordalen i åpenhjertig intervju: Derfor fikk hun ikke barn med Petter Stordalen

– Folk ble utrolig provoserte, sier Gunhild Stordalen om hennes valg om å ikke få barn.

Søndag 10. november sjokkerte hotellkongen Petter Stordalen (56) og miljøvernforkjemperen og forretningskvinnen Gunhild Stordalen (40) alle, da de i en pressemelding annonserte at de skulle gå fra hverandre.

Nyheten fikk mye oppmerksomhet blant det norske folk, ettersom duoen gjennom 14 år som kjærester og ektefeller har stått støtt gjennom både alvorlig sykdom, oppturer og nedturer.

Også i Sverige har paret gjort et stort inntrykk, og i et åpenhjertig intervju med det svenske magasinet Femina forteller Gunhild Stordalen om hvordan Petter snudde livet til Gunhild på hodet, og hvorfor de ikke fikk barn sammen.

Bevisst valg

Fra tidligere forhold har Petter Stordalen tre barn, som Gunhild Stordalen har vært bonusmamma til de siste 15 årene.

Gunhild og Petter fikk aldri barn sammen. Det skal ha vært et bevisst valg fra Gunhild sin side, forteller hun. Fra tidlig alder bestemte hun seg for at hun verken ville ha barn eller ektemann – men heller redde verden.

Gunhild Stordalen har i årenes løp blitt kjent for sitt enorme klimaengasjement, og har med sitt eget selskap Eat jobbet med flere store klimaspørsmål med å transformere næringsrik mat på en bærekraftig måte.

BONUSMAMMA: Selv om Gunhild Stordalen har valgt å ikke få egne barn, har hun vært bonusmamma for Petter Stordalens tre barn, Emilie, Jakob og Henrik Stordalen. Her sammen med Emilie Stordalen under åpningsfesten til Clarion Hotel The Hub i Oslo i fjor. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB Scanpix)

– Jeg så hvordan mamma var konstant sliten og hvordan det alltid endte med at hun prioriterte barna, noe jeg mener er helt rett å gjøre. Men jeg kjente selv at jeg ikke kom til å klare å gjøre alle de prioriteringene samtidig som å nå målene jeg hadde funnet ut var meningen med mitt liv. Jeg hadde nok hatt konstant dårlig samvittighet for både jobb og barn, sier hun til magasinet.

Harde tilbakemeldinger

Stordalens valg om å ikke ønske egne barn har ikke blitt mottatt positivt hos alle.

Til magasinet forteller 40-åringen at hun har lagt merke til at det er blitt mer godtatt de siste årene, men at hun tidligere har opplevd at folk ikke forstår valget hennes.

– Før ble folk rundt meg svært provoserte og sa ting som «bare vent» og «du kommer til å angre deg». Jeg har mye penger jeg kan innkassere fra ulike veddemål, kan jeg fortelle. Men det er ingen plikt å skaffe seg barn, sier hun og understreker:

– Jeg blir ordentlig imponert av kvinner som klarer å kombinere karriere og småbarnslivet. Når det er sagt er jeg veldig heldig som bare har meg selv å tenke på.

Nettavisen har vært i kontakt med Gunhild Stordalen som skriver i en tekstmelding at hun ikke ønsker å kommentere ytterligere.

Ikke helt som planlagt

Til tross for at Gunhild Stordalen som ung var fast bestemt på at hun ikke kom til å gifte seg, gjorde hun likevel det med Petter Stordalen i 2010.

Og selv om det ikke ble noen barn ut av det langvarige ekteskapet, har duoen likevel delt ansvar for deres felles hund Öbbe som de begge deler hyppig bilder av i sosiale medier.

