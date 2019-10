Gunilla Persson om datingryktene etter det kjærlighetsfylte bildet: – Har mange på gang nå

Gunilla Persson (60) avslører trikset hun bruker for å finne ekte kjærlighet.

Vi har sett smelle i dører, løpe etter katter og krangle med Hollywood-fruer, men sjelden har vi sett henne med en mann.

HOLDER SEG GODT: I desember fyller Gunilla Persson 61 år, men den tidligere modellen har ingen problemer med å posere på Hollywood-vis. Foto: Daniel Sahlberg / TV3 Foto: Daniel Sahlberg / TV3

Riktignok har Gunilla forsøkt, men det later til at hun først nå har hell i kjærlighetslivet. Den som venter på noe godt, venter som kjent ikke forgjeves, for Persson avslører nå at hun dater flere menn samtidig.

– Har mange på gang

– Jeg har mange på gang akkurat nå. Han er en av flere, skulle jeg si. Jeg synes ikke man bare skal date én mann, man skal date flere, om det ikke er sånn at man blir dødsforelsket, sier Persson, og fortsetter:

- Blir det sånn at man ikke engang kan prate med andre, så synes jeg man skal si at nå er vi et par, vi er dødforelsket og vi skal gifte oss. Men føler man det ikke sånn, så synes jeg man skal holde øynene oppe før man har blitt et fast par, forteller Persson til Hänt.se.

KJENT KARAKTER: Gunilla Persson ble med brask og bram kjent i Svenske Hollywood-fruer. Hun har også fått sitt eget talkshow, The Gunilla Show. Foto: TV3/Johnny Wohlin

Til bladet forteller 60-åringen at hun ikke har måtte gå langt for å finne en date, hun har nemlig begynt å gå ut med en nabo.

– Han er alt mulig

Hadde du trodd han var en hvem som helst, tro om igjen.

– Han er lege, også er han i tillegg en forretningsmann, så han er alt mulig. Men tittelen hans er vel lege, sier hun til nettstedet.

LUKSURIØSE FRUER: For tiden kan du se Gunilla Persson i Svenske Hollywoodfruer, sammen med (f.v.) Maria Montazami, Åsa Vesterlund, Siv Cotton og Elena Belle. Foto: Daniel Sahlberg / TV3

Tidligere har Gunilla vært gift med amerikaneren Stephen Linville. I tillegg ble hun som 43-åring gravid med datteren Erika, som har rukket å fylle 17 år. Hvem Erikas far er, har aldri Gunilla villet avsløre.

Delte bilde av en annen mann

Naboens identitet forblir også, enn så lenge, et mysterium.

I mellomtiden har en annen mann dukket opp, en svensk mann ved navn Stefan, som tydeligvis har reist over til USA for å besøke Hollywood-fruen.

Gunilla delte dette bildet på Instagram, med teksten «Slik ser #TheGunilla ut når hun liker noen. God tur, Stefan»:

Til tross for at hun deler bildet, virker ikke forholdet å være på et veldig seriøst stadium.

I kommentarfeltet under spør en følger om det er kjæresten hennes, hvorpå Gunilla svarer «Nei, jeg har nettopp truffet ham».

Med tanke på volumet av datere, kan det være lov å håpe at Gunilla også vil dukke opp med en norsk date. I vinter er hun nemlig aktuell i norske Farmen kjendis, sammen med blant andre Per Sandberg, Triana Iglesias og Tommy Sharif.

I tillegg er hun godt i gang med sesong 13 av intrigefylte Svenske Hollywood-fruer, som går på TV 3 og Viaplay i disse dager.