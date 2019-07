Gunilla Persson skylder Sverige over en halv million - nekter å betale tilbake

- Jeg betaler aldri tilbake, sier Gunilla Persson til Nettavisen.

Gjennom TV-serien «Svenske Hollywoodfruer», som vises på TV3, har Gunilla Persson (60) gitt seerne et innblikk i det som tilsynelatende ser ut til å være et liv i luksus.

Med dyre shoppingvaner og en luksuriøs livsstil, har 60-åringen fått livet i Los Angeles til å se ut som en dans på roser.

Glansbildet som er blitt malt de siste årene, viser seg imidlertid å ha flere skavanker.

Ifølge den svenske avisen Expressen er det nemlig alt annet enn fryd og gammen for stjernen hjemme i Sverige. Avisen har fått innsyn i Perssons gjeldskrav i hjemlandet, og skriver at hun skylder den svenske staten over en halv million svenske kroner.

Det er Dagbladet som først omtaler saken.

Stadig voksende beløp

Ifølge Expressen startet pengemarerittet med en skattesmell. I perioden mellom 2006 og 2013 har Hollywoodfruen fått utbetalt 332.000 svenske kroner i foreldrepenger, barnebidrag og sykepenger.

Den svenske Försäkringskassan, som tilsvarer Nav i Norge, har i senere tid kommet frem til at beløpet var uriktig utbetalt. Ifølge Försäkringskassan har Persson oppgitt «uriktige opplysninger», og har dermed krevd pengene tilbake.

De siste 30 årene har Persson bodd i Los Angeles, og har dermed ikke hatt krav på det samme som en ellers vanlig svensk statsborger bosatt i Sverige.

Ifølge Dagbladet var disse blant annet utbetaling av sykepenger, da hun ikke bodde i Sverige.

Försäkringskassan lyktes imidlertid ikke med å innhente pengene fra Persson, og saken endte i tingretten i Stockholm. Der dukket imidlertid ikke Persson opp, og staten vant saken. I tillegg til saksomkostninger, ble det nye skyldbeløpet i overkant av 377.000 svenske kroner, ifølge Expressen.

Siden den gang har beløpet stadig vokst sammen med renter og inkassokrav, og det totale beløpet skal i dag ligge på over en halv million svenske kroner.

Nekter å betale

Overfor Nettavisen bekrefter Gunilla Persson at det stemmer at Försäkringskassan har satt opp et gjeldskrav for henne. Hun mener imidlertid at kravet er totalt feil.

- Jeg er ikke skyldig i noen ting. Vi bodde i Sverige, og Erika (datteren til Gunilla Persson, journ.anm) er en svensk statsborger. Jeg betaler aldri, sier Persson til Nettavisen.

Til den svenske avisen Expressen har hun også uttalt at hun ikke har noen planer om å betale tilbake gjelden.

- Mine penger blir ikke utbetalt til Sverige. Da må de komme til Amerika og forsøke å ta mine penger her. Om jeg hadde tjent pengene mine i Sverige hadde det vært annerledes, men det gjør jeg ikke. De kommer ikke til å klare å ta noen penger ut av meg. Det tror jeg de forstår, sier hun til avisen og mener at Försäkringskassan har en personlig vendetta mot henne.

Fått penger via svenske TV3

Susanne Nylén, pressesjef for Nordic Entertainment Group i Sverige som produserer «Svenske Hollywoodfruer», avslører imidlertid at Persson har fått lønn via kanalen i forbindelse med programmet.

- Alle som medvirker i serien får betalt. Men hvor mye, og hvordan kontrakten ser ut vil vi ikke kommentere, uttaler hun til Expressen.

Ovennevnte påstand vil imidlertid ikke Persson kommentere.