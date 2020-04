Guri Schanke og Dag Hvaring selger millionvillaen kort tid etter bruddet

Lagt ut for over 19 millioner kroner.

«Attraktiv, moderne og velholdt funkiseiendom med solrik hage, fine terrasser, integrert dobbelgarasje, fantastisk sol -og utsiktsforhold, nært offentlig kommunikasjon og alt av servicefasiliteter», står det beskrevet i Finn-annonsen til boligen til Guri Schanke (58) som ble lagt ut tidligere denne uken.

Se bilder av den eksklusive funkisvillaen øverst i saken!

Boligsalget kommer bare uker etter at den populære skuespilleren og sangerinnen avslørte på Facebook i slutten av mars at hun og samboeren gjennom ti år, Dag Hvaring (61), har valgt å gå hvert til sitt.

– Etter å ha snakket om det en stund er Dag og jeg enige om at vi splitter lag. Det er ingen dramatikk, ingen nye og ingen problemer. Vi er veldig gode venner, vi gjennomfører dette fint sammen og vi har det bra. Så bra man kan ha det i disse korona-tider, skrev Guri Schanke på Facebook den gang.

Enorm interesse

Schanke har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser. På Instagram derimot bekrefter hun at boligen nå er til salgs.

– Nå selger vi verdens fineste hus med verdens fineste utsikt og beliggenhet, skriver hun til en rekke bilder av boligen.

Ifølge eiendomsmeglerne til boligen, Anders Kløvning og Charlotte Solli, har boligannonsen allerede generert mye trafikk.

– Vi opplever et bra trykk på slike boliger som dette, og vi har allerede fått flere henvendelser. Vi ser også at annonsen har generert stor interesse, så det tyder på et positivt salg, sier Solli til Nettavisen.

Kløvning kan fortelle at de allerede har startet å booke de første privatvisningene.

ENORM VILLA: Funkisboligen strekker seg over tre etasjer med et bruksarealet på 245 kvadratmeter. Boligen inneholder blant annet fem soverom og fire bad. Foto: Steffen Rikenberg (Inviso)

– Dette er et drømmeoppdrag for enhver megler, og vi ønsker å gjøre en best mulig innsats for selger og potensielle interessenter, sier Kløvning.

Les også: Luksusvilla i Tønsberg til 20 millioner kroner revet bort

Millionvilla

Med et bruksarealet på hele 245 kvadratmeter, som blant annet rommer fem soverom, fire bad, integrert dobbelgarasje og flere terrasser, er boligens prisantydning satt til 19,5 millioner kroner.

Boligen som ligger på Ullern i Oslo ble bygget i 2011, og har ifølge annonsen godt med lagrings- og oppbevaringsplass. I tillegg rommer boligen en adskilt del med egen inngang, som det er mulig å leie ut som del av egen bolig.

EGEN TAKTERASSE: Boligen har en egen takterasse på hele 45 kvadratmeter. Foto: Steffen Rikenberg (Inviso)

– Denne eiendommen treffer først og fremst familiesegmentet. Det bruker normalt å være god etterspørsel på denne type objekter, sier Kløvning til Nettavisen.

Ifølge Finn-annonsen er det satt opp to tidspunkt for visning. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres likevel visningen individuelt.

Les også Storbank med laveste fastrente noensinne

Les også Dette kråkeslottet kan bli ditt - men det er én stor hake