Guri Schanke og ekskjæresten Dag Hvaring la ut drømmevillaen for salg. Nå er den solgt

Gikk en halv million over takst.

Få uker etter at den populære skuespilleren og sangerinnen Guri Schanke (58) avslørte på Facebook at hun og samboeren gjennom ti år, Dag Hvaring (61), har valgt å gå hvert til sitt, ble drømmevillaen deres lagt ut for salg.

– Nå selger vi verdens fineste hus med verdens fineste utsikt og beliggenhet, skrev 58-åringen på Instagram til en rekke bilder av boligen.

Endomsmeglerne Anders Kløvning og Charlotte Solli, fortalte Nettavisen at boligannonsen hadde generert mye trafikk på fåtimer.

– Dette er et drømmeoppdrag for enhver megler, og vi ønsker å gjøre en best mulig innsats for selger og potensielle interessenter, uttalte Kløvning den gang.

Solgt for 20 millioner

En drøy uke etter at boligen ble lagt ut for salg, er den solgt.

– Dette gikk uhyre fort. Boligen ble solgt etter første runde, en halv million over takst, sier Kløvning til Nettavisen.

– Med tanke på hvilke tider vi er inne i nå, og hvilket prissegment vi ønsket å treffe, må jeg innrømme at responsen var høyere enn antatt. Samtidig kjenner jeg Oslo Vest-markedet godt, og var fullt klar over at en slik funkisvilla med frontbeliggenhet åpenbart var etterspurt, legger han til.

Med et bruksareale på hele 245 kvadratmeter, som blant annet rommer fem soverom, fire bad, integrert dobbelgarasje og flere terrasser, var boligens prisantydning satt til 19,5 millioner kroner.

Boligen som ligger på Ullern i Oslo ble bygget i 2011, og har ifølge annonsen godt med lagrings- og oppbevaringsplass. I tillegg rommer boligen en adskilt del med egen inngang, som det er mulig å leie ut som del av egen bolig.

Svært sjeldent

Ifølge Kløvning selges boliger i dette prissegmentet vanligvis med noe rabatt eller til prisforlangende. Selv om det kan være godt oppmøte på visning, er nysgjerrigheten ofte høyere enn betalingsviljen.

Det er sjeldent han har opplevd en interesse som ligner den han fikk rundt boligen til Schanke og Hvaring.

– Vi fikk tidlig en indikasjon på den store interessen da annonsen på Finn passerte 20.000 klikk i løpet av de første 24 timene. Vi booket totalt 20 privatvisninger, og måtte utvide annonsert visningsintervall betydelig. Annonsen nærmet seg 50.000 visninger før boligen ble solgt sent onsdag-kveld. Vanligvis ligger annonsevisningene på 5-7 000 innenfor samme tidsrom, forteller han.

Guri Schanke har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser. Ifølge eiendomsmegler Anders Kløvning er imidlertid det tidligere kjæresteparet svært fornøyd med salget.

– Tilbakemeldingen fra Guri og Dag var veldig god, noe min kollega Charlotte Solli og jeg setter enormt stor pris på. Meglere er avhengig av anbefalinger og et godt renommé, sier Kløvning.