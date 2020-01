Gutt spiddet gjennom halsen av fisk

16-åringen hadde en skrekkopplevelse, da han var ute og fisket. Vi advarer mot sterke bilder.

NEW YORK (Nettavisen): En tenåringsgutt fra Indonesia opplevde et skrekkscenario da han tidligere denne uken var ute og fisket i båten.

- Plutselig hoppet det en nålefisk opp av vannet og spiddet meg i halsen, forteller 16 år gamle Muhammad Idul til BBC.

Grufulle bilder gikk viralt

Etter at de grufulle bildene av gutten og fisken gikk viralt, har BBC fått snakke med 16-åringen, noen dager etter at han har vært gjennom en times lang operasjon for å få fjernet fisken fra halsen.

De beskriver også guttens kamp med fisken og for å komme seg til sykehuset etter den grufulle opplevelsen.

Selve hendelsen fant sted for søndag for en uke siden, da gutten skulle på fisketur med kompisen Sardi på kvelden. De to gikk ut i hver sin båt, og 500 meter fra stranden tok så Sardi opp en lommelykt.

- Da hoppet plutselig en nålefisk opp av vannet og spiddet meg i halsen.

Fjernet ikke fisken

Med fisken gjennom halsen, falt den 16 år gamle gutten ut i vannet og begynte å kjempe med fisken, som prøve å komme seg løs fra halsen hans.

Ifølge BBC holdt gutten hardt rundt fisken, slik at den ikke skulle gjøre skaden verre.

- Jeg ba Sardi om hjelp - og han stanset meg fra å fjerne fiske for å forhindre blødning, sier 16-åringen.

Dermed bega de to guttene seg på en svømmetur inn mot land for å finne hjelp.

Fire spesialister opererte

Inn på land hjalp faren Saharuddin sønnen til et sykehus i Bau-bau, halvannen time fra deres landsby sør på Buton, er en øy i Indonesia som ligger utenfor den sørøstlige halvøya Sulawesi.

Der var legene bare i stand til å skjære opp fisken, slik at bare hodet ble sittende fast i halsen. Siden de ikke hadde utstyret til å gjennomføre den kompliserte operasjonen dette krevde, ble gutten fraktet til et større sykehus i Makassar, hovedstaden på Sør-Sulawesi.

Der brukte fire spesialister over en time på operere fisken bort fra guttens hals.

- Nålefisker tolererer ikke lys

Muhammad sier til BBC at han fire dager etter operasjonen ikke har smerter i halsen, og at han nå vil hjem. Det får han derimot ikke lov til. Han vil trolig bli utskrevet om noen dager, men får ikke dra hjem til landsbyen fordi han må innom sykehuset på jevnlige undersøkelser fremover.

- Jeg bli nødt til å være mer forsiktig neste gang. Nålefisker tolererer ikke lys det var derfor den hoppet ut av vannet og spiddet meg, sier gutten til BBC.

Her kan du se foto av gutten etter operasjonen:

Her er de usladdede bildene av det brutale angrepet:

- Plutselig hoppet det en nålefisk opp av vannet og spiddet meg i halsen, forteller 16 år gamle Muhammad Idul til BBC. Foto: (Facebook)

16 år gamle Muhammad Idul er heldig som slapp fra angrepet med livet i behold. Foto: (Facebook)

