I en ny episode av podkasten til skuespiller Rob Lowe (56), «Literally! With Rob Lowe», forteller Gwyneth Paltrow (47) at hun aldri snakket om sex med foreldrene sine i ungdomsårene. Den praten tok dermed Lowes kone seg av.

Paltrow minnes at hun var 15 eller 16 år gammel da hun møtte Sheryl Berkoff (59), som har vært gift med Rob Lowe siden 1991, for første gang. Berkoff jobbet den gang som sminkør for Paltrows mor, skuespiller Blythe Danner (77).

Les også: Lucy Hale dro på sex-messe for å forberede seg til filmrolle: – Så ting jeg aldri har sett før

– Jeg møtte Sheryl, og ble umiddelbart besatt av henne. For det første datet hun Keanu Reeves, som var min første kjendisforelskelse, og hun var så kul. Hun visste at jeg snek inn sigaretter, og kom og røyket med meg bak sminketraileren, sier Paltrow i podkasten, ifølge Us Weekly.

Rob Lowe og Sheryl Berkoff har vært gift siden 1991. Sammen har de to barn. Foto: NTB Scanpix

Fikk oralsex-tips

47-åringen forteller at hun satte pris på hvordan Berkoff behandlet henne som en voksen, og røper at sminkøren blant annet lærte henne hvordan hun skulle utføre oralsex.

– Hun lærte meg hvordan jeg skulle gi en blowjob, og du vet ... alle de klassiske Sheryl-greiene. Jeg forgudet henne.

Paltrow går imidlertid ikke i detalj på nøyaktig hva Berkoff sa, men røper at rådene kom godt med.

– Det handlet ikke så mye om å huske teknikken, selv om jeg er sikker på at jeg tok den i bruk så fort jeg kunne, sier hun.

Les også: Tidligere missedronning sendte seksuelle bilder til tenåring: – Jeg dreit meg ut

Millionstraff for feilreklamering

Gwyneth Paltrow er kjent for å være en frittalende kvinne, og gjennom livsstils-nettsiden Goop har hun delt flere intime og seksuelle tips og produkter med publikummet sitt.

I 2018 reklamerte hun blant annet for det som ble hevdet å være helsebringende steiner, og la ut eggeformede jade- eller kvartssteiner for salg i Goops nettbutikk. Disse skulle føres opp i vagina - og bli værende over varierte perioder med tid.

De eggeformede steinene ligger fortsatt til salgs på Goop sin hjemmeside, men med vesentlig mindre beskrivelser. Foto: Skjermdump (Goop)

Det hele endte imidlertid med at skuespilleren og Goop fikk en bot på 1.2 millioner kroner for feilreklamering, ettersom det ikke ble funnet noe vitenskapelig grunnlag for selskapets beskrivelse av eggene - som de hevdet skulle «øke vaginal muskeltone, hormonell balanse og feminin energi generelt».

Jade-eggene ligger fremdeles ute for salg i Goops nettbutikk, men uten de ovennevnte lovnadene.

Intimt duftlys utsolgt på rekordtid

Paltrows intime duftlys kan man derimot si at ble en større økonomisk vinning for Goop enn jade-eggene. I januar lanserte nemlig Goop et duftlys under navnet «Smells Like My Vagina», direkte oversatt til «Lukter som vaginaen min».

– Dette stearinlyset startet som en vits mellom parfymør Douglas Little og GP (Gwyneth Paltrow, journ. anm.). De jobbet med en duft, og hun utbrøt: «Uhhh, dette lukter som en vagina» - men lukten utviklet seg til å bli en morsom, nydelig, sexy og uventet vakker duft, het det i beskrivelsen.

Paltrows duftlys ble umiddelbart en suksess, og bare få timer etter lansering var nettbutikken tom. Foto: Charles Platiau (Reuters)

Duftyset ble en umiddelbar suksess, og ble utsolgt på få timer - noe som førte til at kjøpere satte seg på venteliste for å sikre seg det unike produktet med en prislapp på 75 dollar.

Siden har lyset «This Smells Like My Orgasm», eller «Dette lukter som orgasmen min» på norsk, også blitt lansert.