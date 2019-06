Hadde ett krav før kyssescenen med Adam Sandler

- Det var litt kleint, sier Adam Sandler og Jennifer Aniston om den hete kyssescenen.

Tidligere denne måneden hadde den nye Netflix-filmen «Murder Mystery», der skuespillerstjernene Jennifer Aniston (50) og Adam Sandler (52) spiller hovedrollene, premiere.

I filmen spiller de to stjerneskuespillerne et ektepar som drar på ferie i et forsøk på å redde forholdet. Ferien viser seg imidlertid å ende på et helt annet vis, og ekteparet står ovenfor noen vanskelige valg.

I forbindelse med premieren på filmen kunne skuespillerduoen røpe overfor Fox News at det også oppstår noen hete scener mellom det kranglende ekteparet.

Aniston og Sandler har vært gode venner i en årrekke, og Sandler forteller at det i utganspunktet ikke var særlig kleint å spille inn intime scener med Aniston, men at det var spesielt én kyssescene som satte ham litt ekstra ut.

Ble heiet på av kona

På settet, under den hete scenen, var nemlig kona hans Jackie Titone (44) og deres to barn til stede.

- Det eneste som var litt kleint var å høre kona mi på sidelinjen som skrek «Hardere, hardere. Kyss henne hardere». De fulgte med på hele kyssescenen, og de elsket det. De er veldig glade i Aniston, og de ville at Aniston skulle få oppleve et bra kyss, lo Sandler til Fox News.

EKTEPAR: Adam Sandler og kona Jackie Titone under premieren på «Murder Mystery» for noen dager siden. Foto: NTB Scanpix

Aniston, som også var til stede under intervjuet, sier seg enig med sin skuespiller kollega:

- Det var litt kleint, ja, sier hun.

Satte krav før kyssescenen

For Aniston sin del var det imidlertid helt andre ting enn tilskuere under kyssescenen som gjorde det vanskelig å konsentrere seg om skuespillerjobben.

Ifølge Aniston ble skjegget til Sandler et stort irritasjonsmoment, slik at hun så seg nødt til å sette krav til skjegget før kyssescenene skulle spilles inn.

- Jeg måtte be han om å gjøre skjegget sitt litt mykere med olje og balsam, ler hun.

Gode tilbakemeldinger

Den nye Netflix-filmen hadde premiere over hele verden 14. juni, og har allerede fått gode tilbakemeldinger.

På IMDb har den i skrivende stund en ranking på 6,1.